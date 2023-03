Dopo aver interpretato Ghost Rider in due film e aver “quasi” vestito i panni di Superman nel progetto di Tim Burton che non ha mai visto la luce, Nicolas Cage sembrerebbe intenzionato a fare un salto nel DC Universe. Alla domanda di un fan che gli ha chiesto quale personaggio gli sarebbe piaciuto interpretare, l’attore ha citato Jim Corrigan meglio noto come Spectre, componente della Justice Society of America (JSA).

Nicolas Cage vorrebbe interpretare Spectre nel DC Universe

Mi piacerebbe molto Jim Corrigan, Spectre, vecchio personaggio dei fumetti DC. Sarebbe davvero divertente ma al tempo stesso molto difficile da fare perchè è virtualmente invincibile, non ha debolezze. Abbiamo bisogno di personaggi che abbiano la propria kriptonite, una debolezza di qualche tipo, lui invece è imbattibile.

Creato dallo scrittore Jerry Siegel e dall’artista Bernard Baily, Jim Corrigan apparve per la prima volta in More Fun Comics #52 del 1940. Corrigan era un detective della polizia la cui anima, dopo essere stato ucciso, si rifiutò di andare in Paradiso. L’arcangelo Michele lo legò allo spirito della vendetta di Dio, lo Spectre, e lo rimandò sulla Terra per punire le malefatte. Il personaggio è apparso nella serie animata Batman: The Brave and The Bold, doppiato da Mark Hamill, e in live action nel crossover dell’Arrowverse Crisi sulle Terre Infinite, interpretato da Stephen Lobo.

Nicolas Cage tornerà alla ribalta sul grande schermo in Renfield, film incentrato sull’omonimo servitore inglese di Dracula. A vestirne i panni ci penserà Nicholas Hoult, mentre il leggendario vampiro sarà interpretato nientemeno che da Nicolas Cage, pronto a dare il suo tocco unico e anticonvenzionale al personaggio. Il film, la cui uscita nelle sale italiane è prevista per il 27 aprile 2023, sarà diretto da Chris McKay, regista di Lego Batman – Il Film. Nel cast troviamo anche Ben Schwartz, Adrian Martinez, Shohreh Aghdashloo, Bess Rous e Awkwafina.