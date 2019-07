DC’s Legends of Tomorrow: Constantine resterà per tutta la quinta stagione

Matt Ryan tornerà ad interpretare John Constantine anche per tutta la quinta stagione di DC's Legends of Tomorrow.

I fan di John Constantine saranno felici di sapere che il Maestro delle Arti Oscure resterà a bordo della Waverider anche per tutta la quinta stagione di DC’s Legends of Tomorrow.

È un percorso lungo e travagliato quello intrapreso dal Constantine di Matt Ryan, l’attore britannico interpretà il Detective dell’Occulto per una sola stagione di appena tredici puntate in uno show dedicato su NBC, che tuttavia venne cancellato a causa degli scarsi ascolti. I fan hanno puntato il dito a più riprese sui contenuti della serie, che salvo qualche episodio aveva ben poco da condividere con il fumetto originale che lo vedeva protagonista, Hellblazer. Tuttavia un anno dopo il personaggio trovò fortuna in Arrow, dove dopo essere comparso come special guest-star nella quarta stagione dell’Arciere di Smeraldo, si è fatto conoscere ed apprezzare anche a tutti i fan dell’Arrowverse, cosa che ha portato The CW a credere di investire maggiormente sull’interpretazione di Matt Ryan, prestando maggior fedeltà agli albi a fumetti Vertigo.

Sebbene il debutto del personaggio nello show risalga alla terza stagione, l’arruolamento nel cast regolare di Constantine ha inizio dalla quarta, come promesso ai fan dallo showrunner Phil Klemmer in caso di rinnovo del serial da parte di The CW: “Un esperto di creature sovrannaturali alienato, bisex, assiduo fumatore e marchiato dal dolore delle proprie esperienze siamo sicuri saprà sentirsi a proprio agio tra le Leggende.”

Su The CW il personaggio di Constantine ha goduto di una seconda giovinezza: Matt Ryan è anche tornato a doppiare il Maestro delle Arti Oscure in un film animato Constantine: City of Demons, inizialmente concepita come webserie per il network digitale CW Seed, e successivamente rimontata in un lungometraggio destinato al mercato homevideo e dai toni molto più cupi e splatter, come il Vicepresidente della rete Peter Girardi ha tenuto a precisare: “I fan di Constantine saranno lieti di ritrovare nello show animato l’essenza più autentica del personaggio dei fumetti. Il nostro adattamento sarà molto più cupo ed adulto rispetto alla serie andata in onda su NBC.”

La quinta stagione di DC’s Legends of Tomorrow arriverà su The CW nell’autunno, in Italia la serie è disponibile su Mediaset Infinity ed Italia 1.