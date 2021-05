D&D: in arrivo la Bag of Holding porta dadi

Ultra PRO Entertainment realizzerà una replica in miniatura della Bag of Holding, uno degli oggetti magici di Dungeons & Dragons più utili e famosi. Si tratterà di una trousse porta oggetti che potrà essere utilizzata anche come porta dadi.

La Bag of Holding di Ultra PRO sarà realizzata in tessuto morbido e riprodurrà fedelmente (ma in scala ridotta) l’illustrazione di questo oggetto meraviglioso nella sua incarnazione della Quinta Edizione. La trousse, realizzata con licenza ufficiale di Wizards of the Coast sarà grande 15,4 x 10 x 7,6 centimetri e terrà al sicuro dadi e altri piccoli oggetti, come ad esempio token, miniature o altri accessori di gioco. Il battente, ovvero la parte anteriore che va a coprire la borsa e nascondere la cerniera, presenterà una decorazione con inserti sia dipinti che ricamati in modo da replicare l’aspetto caratteristico di questo oggetto.

In Dungeons & Dragons questo oggetto magico permette ai personaggi di trasportare con facilità oggetti di peso e dimensioni notevoli. Da regole ufficiali la borsa dovrebbe avere l’aspetto di un grosso sacco, con un diametro di 60 centimetri e una lunghezza di 120 centimetri, tuttavia nella Quinta Edizione l’illustrazione dell’oggetto magico ritrae una borsa a tracolla caratterizzata da una simpatica faccia sorridente stilizzata.

La Bag of Holding porta dadi di Ultra PRO sarà messa in commercio nel terzo trimestre del 2021 e avrà un prezzo al pubblico di 15,49 dollari. Di seguito riportiamo la descrizione ufficiale riportata sulla scheda prodotto di Ultra PRO:

Perché avventurarsi da solo quando puoi avvalerti di questo potente alleato? Le custodie per di peluche per i giocatore di D&D hanno le dimensioni ideali per adattarsi ai tuoi dadi, monete o altri piccoli accessori da gioco. Questo accessorio Dungeons & Dragons con licenza ufficiale è dotato di uno scomparto interno con cerniera ed è realizzato in materiale morbido e felpato. Il sistema di fissaggio con moschettone ti consente di agganciare la trousse del giocatore di D&D per avventurarti ovunque!

Questa versione porta dadi della Bag of Holding è l’ultima novità dell’azienda specializzata in accessori per il gioco e amplia la sua linea di prodotti a tema D&D, che spazia da porta dadi, ai raccoglitori per le schede dei personaggi, a sleeve per carte e gaming mat. Se siete curiosi potete trovare una selezione di prodotti Ultra PRO con licenza ufficiale a questo link di Amazon.