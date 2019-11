D&D Beyond finalmente in italiano grazie a Wizard of the Coast!

In occasione del Lucca Comics & Games, Wizard of the Coast ha pubblicato la prima edizione in italiano di D&D Beyond, contenente il primo manuale!

Dungeons & Dragons è senza ombra di dubbio uno dei giochi di più successo del Pianeta. In occasione del Lucca Comics & Games, Wizard of the Coast ha distribuito la prima versione italiana di D&D Beyond.

“L’Italia sarà la prima community non in lingua inglese a poter godere della piattaforma localizzata, in lingua italiana“, specifica il comunicato ufficiale pubblicato da Lucca Crea. “I manuali e gli strumenti offerti da D&D Beyond saranno a disposizione dei giocatori nostrani per creare e gestire personaggi e campagne, nonché per trovare informazioni sui manuali acquistati all’interno dello store online“.

Tuttavia, bisogna sottolineare che “per il momento è stato rilasciato il Player’s Handbook in lingua italiana, primo passo di un piano di investimenti e crescita per la community di Dungeons & Dragons in tutto il mondo“.

Come ogni probabilità si tratta di “un annuncio importantissimo per la community italiana e per Lucca Comics & Games, che si conferma scelta come palcoscenico di presentazioni di progetti di grande rilevanza per tutte le sue community“. Naturalmente, non mancheranno approfondimenti e aggiornamenti sulla questione, specie se dovesse debuttare qualche altro manuale sulla piattaforma.