D&D: in regalo un box set di seconda edizione

Continuano i regali di Wizards of the Coast per il gioco di ruolo più famoso del mondo: dopo aver messo a disposizione per il download gratuito due mappe classiche, questa volta è il turno di un intero box set!

E anche in questo caso si torna discretamente indietro nel tempo, all’era della seconda edizione di Dungeons & Dragons: l’oggetto del regalo riporta infatti il logo del venticinquesimo anno di vita del gioco creato da Gygax e Arneson. Stiamo quindi parlando di un prodotto che risale all’ormai lontano 1999, in piena fase di chiusura del periodo che rese celebre il THAC0 (l’anno seguente vide l’uscita della terza edizione che, per molti, rivoluzionò il modo di giocare di ruolo).

Oggetto della generosità della casa di produzione americana è Dungeons & Dragons Adventure Game che, come nel caso precedente, potrà essere scaricato in formato digitale direttamente dalla pagina Drivethrurpg della succursale Hasbro cliccando su questo link

Creato da Bill Slavicsek, che in seguito fece parte del team di creazione della successiva incarnazione del gioco, all’interno del box Dungeons & Dragons Adventure Game è contenuto tutto il necessario per iniziare a giocare con l’edizione del tempo: nelle 102 pagine di questo documento digitale troveremo infatti una versione semplificata del regolamento, tre diverse avventure complete, le schede di otto diversi personaggi, uno schermo del Dungeon Master e una serie di oggetti magici o inconsueti

Nel complesso il box fornisce le regole di evoluzione dei personaggi partire dal primo livello fino a raggiungere la “vetta” del quinto livello dei personaggi; tuttavia il materiale qui incluso permette di giocare in maniera adeguata solo i primi due gradini di crescita: in seguito, per giocare, sarà necessario avere il regolamento completo. Detto questo non possiamo che sottolineare che, anche “limitandoci” al solo contenuto di questo box, abbiamo qui abbastanza materiale per tornare a vivere i fasti di un tempo per diverse serate.

Se siete affezionati giocatori dell’edizione che rese celebre il THAC0, o semplicemente volete vedere come si giocava ormai più di vent’anni fa, sarà quindi un dono che non potrete che gradire.

Chiudiamo ammettendo la nostra sorpresa: nel corso del 2020, la Wizards of the Coast aveva annunciato di star lavorando al rilascio di tre ambientazioni del passato adattate alla quinta edizione di Dungeons and Dragon, e i precedenti regali sembravano inquadrarsi in una precisa strategia di mercato volta a ravvivare l’interesse per quei setting che potrebbero essere oggetto di tale rivisitazione. Questo inaspettato regalo, per quanto gradito, sembra invece essere completamente scollegato da qualunque “lavoro in corso” e ci lascia con più domande che risposte.