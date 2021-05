D&D Live 2021: annunciata la convention virtuale di D&D

G4 e Wizards of the Coast daranno vita a D&D Live 2021, un evento in streaming di due giorni interamente dedicato a Dungeons & Dragons. D&D Live 2021 sarà un evento in live streaming che farà dell’interattività con il suo pubblico il proprio punto di forza. La due giorni sul popolare gioco di ruolo offrirà ai fan di tutto il mondo un momento di intrattenimento in grado di abbracciare a 360° le diverse esperienze di gioco.

D&D Live 2021 si svolgerà il 16 e 17 luglio 2021 e durante i due giorni di convention virtuale gli appassionati potranno seguire le sessioni di quattro party davvero speciali, composti da un cast di giocatori illustri e guidati da alcuni dei DM più in vista del panorama internazionale. I dettagli circa i partecipanti di queste sessioni non sono stati ancora annunciati, tuttavia Wizards e G4 promettono di svelare il mistero a breve.

Ma gli eventi di D&D Live 2021 non si limiteranno solo a partite in live streaming, ci saranno giochi, interviste, incontri, tavole rotonde e anche omaggi esclusivi per chi, come riportato nel comunicato stampa ufficiale, “ha un punteggio di INT abbastanza alto”.

L’evento sarà anche l’occasione perfetta per annunciare anche qualche nuovo prodotto, come ad esempio un nuovo manuale (nel frattempo potete trovare Van Richten’s Guide to Ravenloft a questo link di Amazon) o accessori speciali legati alla licenza di Dungeons & Dragons.

L’evento sarà organizzato in collaborazione con G4, un network specializzato in produzione di contenuti di intrattenimento per gli appassionati di gaming. Entro la fine dell’anno G4 lancerà il proprio canale ufficiale, che nella sua programmazione ospiterà ben quattro diverse campagne di gioco, in cui si alterneranno diversi talent e guest star. Grazie a questa collaborazione Wizards of the Coast vuole assicurarsi che D&D Live 2021 possa raggiungere quanti più appassionati possibili, in modo da connettere ulteriormente i membri della community internazionale del suo gioco di ruolo.