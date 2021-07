D&D Live 2021: tutto quello che dovete sapere

Venerdì sera partirà D&D Live, l’evento dedicato interamente a celebrare Dungeons & Dragons, il gioco di ruolo più famoso al mondo. D&D Live avrà luogo a partire dalle 21:00 italiane di venerdì 16 e sabato 17 luglio e in vista di quello che si preannuncia una due giorni indimenticabile, ricca di annunci e sessioni con giocatori d’eccezione, Wizards of the Coast e G4 hanno diffuso le prime anticipazioni sull’evento, con la programmazione delle due giornate.

D&D Live: come seguire l’evento

D&D Live sarà trasmesso in contemporanea sui canali Twitch e Youtube di Dungeons & Dragons e G4 a partire dalle 21:00 di venerdì 16.

Anche noi di Cultura Pop seguiremo l’evento: collegandovi al nostro canale Twitch potrete guardare la nostra live, commentando con noi le novità e gli annunci della serata. A fare gli onori di casa e intrattenervi durante la serata troverete Mauro Monti di Casa Kilamdil, Christian “Zoltar” Bellomo di Sage Advice e Mabelle Sasso della redazione di Cultura Pop.

D&D Live: il programma

Venerdì 16

Come riportato nell’immagine diffusa D&D Live alternerà momenti di discussione, approfondimento e presentazione alle sessioni di gioco, precedentemente annunciate. Se spazi dedicati a contenuti di prossima uscita, come ad esempio l’imminente espansione di Magic, Avventure nei Forgotten Realms, erano bene o male attesi da tutti, non abbiamo potuto fare a meno di notare un inatteso “Unannaounced book deep dive” (Approfondimento di un libro non annunciato). Proprio così, dopo i consueti convenevoli la serata di venerdì 16 vedrà l’annuncio di un nuovo contenuto editoriale di Dungeons & Dragons!

La serata proseguirà con la partita di The Chaos Carinval, al quale seguiranno approfondimenti su la già citata Avventure nei Forgotten Realms, la presentazione dell’avventura The The Wild Beyond the Witchlight (link Amazon), il tavolo The Palace of the Vampire Queen, una sfida tra Dungeon Master e in conclusione una performance musicale di di Jason Charles Miller.

Sabato 17

La seconda giornata partirà all’insegna di una tavola rotonda dedicata ai DM, a cui seguirà il vero e proprio main event della giornata: il tavolo The Lost Odyssey: Last Light Table, tavolo di gioco che vedrà Jack Black, Tiffany Haddish, Kevin Smith, Jason Mewes, Lauren Lapkus e Reggie Watts cimentarsi nell’avventura narrata da Kate Welch.

D&D Live proseguirà poi con uno spazio dedicato a Heroes Feast (link Amazon), il ricettario ufficiale di D&D, il tavolo Flubbybonks and Guzzleshucks, a cui seguirà un approfondimento dedicato al manuale di Strixhaven. L’ultimo evento in programma sarà il tavolo di Beadle & Grimm’s con l’evento Faster, Purple Worm! Kill! Kill!

D&D Live: i tavoli di gioco

D&D Live sarà animato dalle avventure di cinque diversi gruppi di gioco davvero speciali, che nel corso della due giorni si alterneranno lanciando i dadi, affrontando mostri e compiendo gesta epiche e grandiose. Alcuni dei protagonisti delle diverse sessioni sono personalità della cultura pop, nonché appassionati di Dungeons & Dragons, altri attori e doppiatori che sono al loro “primo rodeo” ma non per questo meno entusiasti e desiderosi di mettersi in gioco. Vediamo quindi più nel dettaglio la composizione dei diversi gruppi di gioco.

The Chaos Carinval

Si tratta di un tavolo composto dai wrestler superstar della WWE Xavier Woods, Ember Moon, MACE e Tyler Breeze. I quattro wrestler saranno guidati dal Dungeon Master Aabria Iyengar in un’avventura che li vedrà impegnati nel tentativo di recuperare degli oggetti preziosi smarriti alla fiera del Chaos Carnival.

The Lost Odyssey: Last Light

Il tavolo di The Lost Odyssey è stato pubblicizzato come il vero e proprio main event della due giorni ed effettivamente, considerato il livello di starpower dei suoi componenti non potrebbe essere altrimenti. Kate Welch, game designer che ha collaborato con Wizards of the Coast, metterà alla prova il party composto da Jack Black (Jumanji, Tenacious D e il destino del rock), Tiffany Haddish (The LEGO Movie 2 – Una nuova avventura), Kevin Smith (Clerks – Commessi, Masters of the Universe: Revelation), Jason Mewes (Clerks – Commessi, Dogma), Lauren Lapkus (Are You There, Chelsea?, Orange Is the New Black) e Reggie Watts (The Late Late Show with James Corden).

The Palace of the Vampire Queen

Il Dungeon Master B. Dave Walters seguirà l’avventura di un gruppo di avventurieri “pericolosamente male assortiti” composto dall’attore doppiatore Patton Oswalt (Marvel’s M.O.D.O.K.) insieme Nick Peine, Allisyn Snyder, Jacob Houston, Marisa Baram, cast della serie Peacock A.P. BIO.

Flubbybonks and Guzzleshucks

Si tratta del tavolo riservato al gruppo di talent di G4, partner dell’evento. Flubbybonks and Guzzleshucks vedrà gli streamer DrLupo, Negaoryx, Ify Nwadiwe e Kevin Pereira, Adam Sessler e Fiona Nova impegnati in un’avventura narrata da Amy Vorpahl.

Beadle & Grimm’s Faster, Purple Worm! Kill! Kill!

Il gruppo che chiuderà D&D Live sabato 17 (per noi italiani sarà l’alba di domenica 18) sarà composto da Seth Green (Robot Chicken), Deborah Ann Woll (Daredevil), Xander Jeanneret (King Of The Nerds) e B. Dave Walters (Dungeons & Dragons: A Darkened Wish).