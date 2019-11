D&D: online Unearthed Arcana delle classi psioniche

Wizards of the Coast ha diffuso un nuovo Unearthed Arcana di Dungeons & Dragons contenente tre nuove varianti per le classi del guerriero, del ladro e del mago.

Con il nome Unearthed Arcana (UA), Wizards of the Coast, realizza delle dispense in pdf con materiale destinato al playtesting e quindi, pur mantenendo una connotazione ufficiale in quanto produzione effettiva di D&D, non valido ai fini degli eventi del circuito Adventurers League. Unearthed Arcana è uno strumento pensato per offrire più opzioni alla community di gioco e presenta di volta in volta contenuti specifici, come nuove razze e classi, ma ben lungi dall’essere quelli definitivi.

Prima di vedere una distribuzione ufficiale i contenuti dei vari Unearthed Arcana dovranno essere sottoposti a diversi playtest dei giocatori, i quali potranno lasciare i propri feedback direttamente all’editore, che deciderà se pubblicare o meno tale contenuto.

In questa nuova distribuzione di Unearthed Arcana sono stati resi disponibili tre sottoclassi psioniche per le classi del guerriero, del ladro e del mago, rispettivamente Psychic Warrior, Soulknife e Psionics Arcane Tradition.

Le classi psiconiche rappresentano uno degli elementi caratteristici di D&D, ma sfortunatamente non hanno ancora trovato una loro conversione nella quinta edizione, nonostante negli anni scorsi sono state presentate alcune idee per l’implementazione di queste particolari classi.

Psychic Warrior

Al terzo livello del guerriero sarà possibile accedere a questo Archetipo Marziale. I guerrieri psichici sono in grado, tramite una particolare autodisciplina, di aumentare la potenza fisica e le proprie difese grazie a particolari attacchi con le armi, all’utilizzo di forze telecinetiche in grado di respingere gli avversari e di barriere di forza mentale.

Soulknife

Un ladro acquisisce questo archetipo che permetterà al personaggio di utilizzare la propria energia mentale per manifestare un pugnale psichico in grado di danneggiare sia fisicamente che mentalmente le proprie vittime. La loro abilità peculiare li rende assassini perfetti in grado di celare le proprie tracce, sia diventando invisibili, sia non lasciando ferite sul corpo delle proprie vittime.

Psionics

La scuola psionica sarà una nuova aggiunta alle tradizioni arcane attualmente previste da questa classe e, come per le altre scuole, potrà essere acquisita al secondo livello.

La scuola Psionica sarà caratterizzata dall’interazione della mente del mago stesso con l’ambiente circostante. Il potere mentale di un mago mentalista permetterà al personaggio di trascendere le barriere fisiche del proprio corpo mutando in puro pensiero. In questo stato il personaggio potrà fare diverse cose, tra cui superare il requisito dei componenti verbali, somatici e materiali necessari per lanciare i suoi incantesimi. L’UA conterrà la lista degli incantesimi utilizzabile dai maghi psionici e ne introdurrà alcuni nuovi appositamente ideati per questa classe.

Per il momento Wizards of the Coast non ha espresso alcuna indicazione sul futuro di questa UA, tuttavia la community ha accolto positivamente questo nuovo contenuto in fase di test. Uno dei motivi per cui queste nuove varianti hanno da subito catturato l’attenzione dei giocatori è senza dubbio la possibilità di creare personaggi connotati da un’estetica ben definita e che, in un certo modo, assomiglino ai cavalieri jedi, nel caso dei Psychic Warrior.

Potete leggere il pdf delle UA, in inglese, a questo link sul sito ufficiale di Dungeons & Dragons.