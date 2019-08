D&D sarà il nome della squadra di Seattle nella XFL?

A quanto pare una delle squadre che della XFL che vedremo da febbraio 2020 potrebbe aver preso il nome dal famoso gioco di ruolo fantasy Dungeons & Dragons.

L’XFL ha annunciato nei giorni scorsi i nomi delle otto squadre che prenderanno parte alla nuova stagione che partirà nel febbraio del 2020. Ciò che ha suscitato più “scalpore” riguarda il nome della squadra di Seattle, infatti è giunta voce che abbia preso il nome da Dungeons & Dragons. Il popolare gioco di ruolo fantasy è stato creato a Lake Geneva, Wisconsin, ma la sua sede principale ora si trova proprio nella città di a Seattle, a Washington, insieme al resto degli uffici aziendali di Wizards of the Coast.

Dunque, il team con sede a Washington noto come Seattle Dragons, il quale è contraddistinto da un elegante logo in cui è rappresentato un drago di colore arancione, blu scuro e verde, pare abbia deciso di prendere il nome dal famoso gioco di ruolo. La notizia è stata condivisa attraverso un post su Twitter, come potete vedere di seguito:

“Sorgendo dal mare turbolento. Inarrestabile, spietato, famelico. Non di mitologia, ma di muscoli e potenza. Non di folklore, ma di calcio. Questa è la tua fantasia più oscura. In tacchetti. I draghi di Seattle. Respirare fuoco “.

Sono queste le parole che descrivono la nuova squadra di football di Seattle. Insomma, considerando che nella cittadina della squadra è presente Wizards of the Coast, una sussidiaria di Hasbro, dunque è editore del Gioco di ruolo Dungeons & Dragons e del gioco di carte collezionabili, è molto probabile che la squadra dei “Draghi” abbia voluto omaggiare uno dei più famosi giochi nerd.