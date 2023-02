Cambio di piattaforma per Dead Boy Detectives, serie TV basata sull’omonimo spinoff a fumetti di The Sandman, creato da Neil Gaiman. Anzichè debuttare su HBO Max come originariamente previsto lo show arriverà su Netflix in quanto non ritenuto coerente con la nuova visione del DC Universe progettata da James Gunn e Peter Safran.

Dead Boy Detectives passa da HBO Max a Netflix

A inizio anno i due co-CEO della divisione DC Studios hanno infatti presentato il nuovo piano per il DC Universe, portando enfasi sui collegamenti tra film, serie TV, serie animate e videogiochi. Dead Boy Detectives non rientrava in questa prospettiva e non c’era la sicurezza materiale che lo show sarebbe stato pronto per il 2024. Da qui la decisione, approvata senza remore, di spostare lo show da HBO Max a Netflix. Per chi non conoscesse il fumetto Dead Boy Detectives racconta la storia di Charles Rowland e Edwin Paine, due ragazzi deceduti che, dopo aver deciso di non entrare nell’aldilà con la Morte, scelgono di rimanere sulla Terra e formare la propria agenzia investigativa per la risoluzione dei crimini.

I due personaggi sono stati co-creati da Gaiman assieme a Malcolm Jones III e Matt Wagner, venendo inseriti in The Sandman #25 del 1991, come parte dell’arco narrativo La stagione delle nebbie in cui Morfeo/Sogno, uno dei sette Eterni ottiene le chiavi per l’inferno dopo che Lucifero si è dimesso da governatore del regno. La prima stagione di Dead Boy Detectives, composta da 8 episodi, sarà scritta Steve Yockey, ideatore de L’assistente di volo (serie con Kailey Cuoco), e prodotta da Jeremy Carvel, Sarah Schechter e Greg Berlanti. Non si tratterà, però, del debutto assoluto dei due personaggi in live action: sono infatti già apparsi in Doom Patrol, ma la nuova iterazione non avrà alcun collegamento con l’altra serie DC.