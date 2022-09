I Dead Boy Detectives torneranno nell’universo narrativo di The Sandman con un nuovo fumetto in arrivo per questo inverno negli Stati Uniti. The Sandman Universe: Dead Boy Detectives sarà una miniserie di 6 numeri scritta da Pornsak Pichetshote e disegnata da Jeff Stokely. Per quello che sappiamo i due protagonisti, Charles Rowland ed Edwin Paine, pur avendo maturato una discreta esperienza nel loro settore non hanno la minima idea delle mostruosità che li attenderanno nel Regno del Sogno.

I due ragazzi si ritroveranno coinvolti in un caso molto interessante, dalle caratteristiche anche culturali, in un certo qual modo, iniziando a indagare sulla scomparsa di una ragazza thailandese/americana dalla sua casa situata a Los Angeles, per poi incrociare il loro cammino con alcuni spiriti molto particolari e terrificanti, tra cui un krasue assetato di sangue. Si suppone che la trama si ricolleghi alla leggenda cambogiana secondo cui si tratta dello spirito di una donna continua a vagare nella notte senza meta, alla ricerca di vittime di cui nutrirsi.

Oltre alla storia dei ragazzi (con la possibilità aggiuntiva che possano separarsi con conseguenze disastrose), The Sandman Universe: Dead Boy Detectives seguirà anche le vicende della strega Thessaly che, nel frattempo, viene tenuta in ostaggio da qualcosa d’indefinito, pronto a minacciare la sua vita, muovendosi in parallelo con le vicende dei ragazzi. Questa separazione narrativa netta probabilmente non durerà a lungo, portando le strade dei vari personaggi a intrecciarsi fra loro, con un conseguente e reciproco coinvolgimento nelle vicende di trama in corso.

Vi ricordiamo che la primissima apparizione di Charles ed Edwin risale al 1991, precisamente in The Sandman numero 15. Per quanto concerne una loro comparsa nell’omonima serie Netflix non ci sono dettagli mentre una loro versione è apparsa nella terza stagione di Doom Patrol. Sappiamo però per certo che The Sandman Universe: Dead Boy Detectives #1 uscirà il 27 dicembre negli Stati Uniti.