Dead Dead Demon’s Dededededestruction: annunciata la conclusione

Inio Asano, autore di What a Wonderful World!, La Ragazza in Riva al Mare, Buonanotte Punpun, La Città della Luce e Solanin, tutti giunti in Italia grazie a Planet Manga, ha annunciato sul suo canale Twitter ufficiale che la sua ultima opera, intitolata Dead Dead Demon’s Dededededestruction, sempre edita dalla Planet Manga, ormai avviata verso la sua conclusione già a inizio anno, terminerà entro la fine del 2021.

A proposito di Dead Dead Demon’s Dededededestruction

Il manga Dead Dead Demon’s Dededededestruction è scritto e disegnato da Inio Asano e viene serializzato in Giappone dal 28 aprile 2014 sulla rivista Big Comic Spirits edita da Shogakukan. I vari capitoli sono stati poi raccolti in volumi tankōbon a partire dal 30 settembre 2014. In Giappone la pubblicazione è arrivata all’undicesimo volume pubblicato il 30 luglio 2021 dopo una serie di pause a cui la serie è andata incontro, l’ultima delle quali risale ad agosto 2020.

Per quanto riguarda l’Italia, Dead Dead Demon’s Dededededestruction viene pubblicato dalla casa editrice Planet Manga nella collana Asano Collection a partire dal 23 febbraio 2017, e al momento conta un totale di 10 volumi pubblicati. L’ultimo è uscito questo 17 giugno 2021.

Questa la trama:

Sono passati tre anni da quando un enorme disco volante, seguito da alcuni ufo più piccoli, ha distrutto buona parte della città di Tokyo. L’astronave madre da allora è rimasta sospesa su Shibuya, ma gli abitanti, tra cui Kadode Koyama e le sue amiche, sembrano aver ripreso la loro vita di sempre…

Vi ricordiamo che nel 2016 il manga Dead Dead Demon’s Dededededestruction si è classificato al 18° posto nella guida Kono Manga ga Sugoi! di Takarajimasha arrivando tra i primi venti manga per lettori di sesso maschile, è stato nominato agli Eisner Award nella categoria “Migliore edizione statunitense di opere straniere – Asia” nel 2019 e che quest’anno ha vinto il Premio Shōgakukan nella categoria generale.

