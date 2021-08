Deadly Class di Rick Remender e Wes Craig entrerà presto nel suo arco finale

Deadly Class, fumetto scritto da Rick Remender e disegnato da Wes Craig, è uno dei titoli più apprezzati tra le attuali pubblicazioni di Image Comics. Dopo un periodo di pausa che i due autori si sono presi dalla sua lavorazione, la serie è ripresa ad inizio 2021 con un nuovo arco narrativo ed è stato annunciato di recente che il fumetto si sta avviando verso la sua conclusione.

La notizia della prossima conclusione di Deadly Class arriva direttamente dalla newsletter di Wes Craig, in cui il disegnatore ha dichiarato che l’attuale arco narrativo, Save Your Generation, si concluderà a Settembre, costituendo il decimo volume della serie. La run successiva, A Fond Fairwell, comincerà a Novembre e sarà quella che chiuderà la serie Image.

Deadly Class è pubblicato in Italia da Panini Comics nella collana 100% Panini HD, una serie che dovreste assolutamente recuperare. Su Amazon sono disponibili tutti i volumi pubblicati finora.

Craig ha così raccontato nella sua newsletter la conclusione di Deadly Class.

Nello scorso arco narrativo abbiamo fatto un salto avanti nel tempo, scoprendo dove i nostri ragazzi sono finiti in un 21esimo secolo piuttosto strano, e questo continuerà anche in questo arco narrativo. Oltre a questo non voglio spoilerarvi altro perchè abbiamo un sacco di m***a in programma e non voglio rovinarvi la sorpresa, cose che vi spezzeranno il cuore, che vi faranno cantare e ballare per strada, baciando i passanti. Sarà triste concludere la serie ma abbiamo programmato questo percorso da moooolto tempo. Alcune cose sono andate nel verso giusto, questioni personali e lavorative, questa pandemia mondiale, ma ora siamo tornati e pronti per raccontarvi tutto e darvi la fine che la serie si merita e soddisfare tutti coloro che ci hanno sostenuto in questi anni (magari facendovi desiderare di volerne ancora, cosa che credo voglia ogni scrittore. Chissà se ce la faremo).