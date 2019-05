Deadly Doodles: il dungeon crawling secondo Steve Jackson Games

Deadly Doodles, il nuovo gioco di Steve Jackson Games sarà un dungeon crawling velocissimo: ogni partita durerà al massimo 15 minuti!

Steve Jackson Games sta approfittando delle varie convention ludiche per mostrare in anteprima il suo nuovo gioco: Deadly Doodles. Deadly Doodles sarà un gioco di stampo “roll & write” per 1-4 giocatori della durata massima di 15 minuti, ideato dai game designer Sam Mitschke e Randy Scheunemann.

Deadly Doodles porterà sui tavoli un gioco molto veloce e dal regolamento intuitivo e facile da apprendere, adatto quindi come filler per riempire il tempo fra un gioco e l’altro o per partite rapide durante i momenti liberi della giornata.

Ogni partita avrà inizio scegliendo una scheda dungeon cancellabile, ognuna di queste avrà diversi elementi prestampati (sacche d’oro, mostri, draghi). Ogni turno i giocatori dovranno pescare quattro tessere sentiero, che formeranno il percorso da riportare sulla propria scheda.

A seconda di ciò che incontreranno lungo la strada, i giocatori potranno guadagnare (o perdere) dei punti. Ogni partita di Deadly Doodles durerà 7 turni e il giocatore che alla fine avrà raccolto più punti avrà vinto.

Deadly Doodles verrà messo in commercio in anteprima durante la fiera Origins 2019 (12-16 giugno 2019), e secondariamente ad agosto 2019, ad un prezzo di 19,99$. All’interno di ogni scatola potrete trovare: 4 schede dungeon cancellabili, 4 pennarelli, 36 card percorso e le regole del gioco. Ad oggi non si ha alcun dettaglio legato ad una localizzazione in lingua italiana del prodotto.