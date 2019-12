Deadpool 3 è ufficialmente in lavorazione!

Ci sono state molte speculazioni sull’uscita di un terzo film di Deadpool, soprattutto in seguito all’acquisto da parte della Disney di Fox, la società responsabile dei primi due film. La gente ha spesso dubitato della realizzazione di un terzo capitolo del mercenario chiacchierone, soprattutto per la sua classificazione di film per adulti; tuttavia, è stato proprio Ryan Reynolds, l’interprete di Deadpool a smentirli in questi giorni.

Alla vigilia di Natale, Reynolds è apparso nello show Live With Kelly and Ryan, e ha detto ai due ospiti che “l’intera squadra” stava lavorando a Deadpool 3. Non solo, ma il film sta prendendo vita alla Marvel.

“Sì, ci stiamo lavorando proprio ora con l’intero team“, ha detto Reynolds. “Adesso siamo alla Marvel, che è come i campionati più importanti, tutto all’improvviso. È un po’ folle. Quindi sì, ci stiamo lavorando.”

Sembrava una conclusione scontata quella che la Disney avrebbe trovato il modo di fare altri film di Deadpool, indipendentemente da come si adattassero o no al Marvel Cinematic Universe. Fino all’arrivo di Joker quest’anno, Deadpool e Deadpool 2 erano i film per adulti col più alto incasso nella storia del botteghino, ognuno con oltre 780 milioni di dollari in tutto il mondo. La Disney non avrebbe mai rinunciato ad una cosa del genere.

Rob Liefeld, lo scrittoredi fumetti a cui è stato attribuito il merito di aver creato Deadpool, ha recentemente affermato che la produzione di più film con il personaggio era inevitabile, indipendentemente dai piani della compagnia per la Marvel:”Sai, spero solo che possano metterli insieme“, ha detto Liefeld a Variety. “I fan lo vogliono. I fan lo vogliono vedere.”

Non c’è alcuna indicazione chiara di quando Deadpool 3 potrebbe uscire, mentre l’intera fase successiva di film e serie sono stati rivelati al Comic-Con di San Diego, arrivando fino al novembre del 2021, rendendolo, forse, il primo che il film ad essere rilasciato nel 2022.