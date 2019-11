Deadpool fuori dal catalogo Disney+!

Disney+ promette tanto divertimento nei salotti degli appassionati. Tuttavia, nel catalogo non ci saranno i due film di Deadpool!

Disney+ farà il suo debutto ufficiale in Italia il prossimo 31 marzo 2020, e su questo non c’erano particolari dubbi dopo il suo annuncio. Tuttavia, restava ancora incerta la presenza dei contenuti per adulti nel catalogo della piattaforma Disney. Bob Iger, CEO di Disney, ha risolto il mistero, affermando che non ci sarà Deadpool.

L’Amministratore Delegato della Casa di Topolino, durante una lunga intervista con Bloomberg, ha dato sfogo alla sua lunga conoscenza su Disney+, parlando liberamente su moltissimi contenuti che saranno pubblicati sul catalogo della piattaforma. Tuttavia, Iger ha confermato che esso non includerà Deadpool e I Griffin, e di conseguenza tutte le serie “Rated-R”.

Secondo quanto detto dallo stesso Iger, questi contenuti saranno – momentaneamente – esclusiva di Hulu, e questa scelta resterà tale fino a nuovi ordini. D’altronde, Disney ha come focus la famiglia – vale a dire, tutti i contenuti adatti al tempo stesso a grandi e piccini.

Per chi non lo sapesse, Disney+ consentirà agli appassionati di guardare al suo debutto High School Musical, Lady and the Tramp, Avengers: Endgame, Captain Marvel e The Mandalorian; mentre sono in arrivo altri contenuti del calibro di Loki, Hawkeye e The Falcon.