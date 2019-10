Deadpool: gli sceneggiatori parlano di crossover con il MCU

Sicuramente la notizia potrebbe entusiasmare un gran numero di fan poiché Rhett Reese e Paul Wernick, sono pronti a far “approdare” Deadpool nell'MCU.

Sicuramente la notizia potrebbe entusiasmare un gran numero di fan poiché i due sceneggiatori, Rhett Reese e Paul Wernick, pare siano pronti a far “approdare” Deadpool nell’Universo Cinematografico Marvel. Dunque, molto probabilmente Marvel Studios e Disney daranno vita a nuovi film su Deadpool che saranno ancora interpretati da Ryan Reynolds e continueranno ad essere vietati ai minori.

Anche Kevin Feige è intervenuto su questo argomento dichiarando, rivolgendosi principalmente ai numerosi fan, che non c’è alcun motivo di snaturare e cambiare il personaggio di Deadpool. Tra l’altro sia Rhett Reese che Paul Wernick recentemente hanno rilasciato un’intervista affermando che non vedono l’ora di tornare ad occuparsi delle storie del personaggio questa volta, però, all’interno dell’Universo Cinematografico Marvel.

Ecco quanto dichiarato dai due sceneggiatori:

Nessuno rimarrebbe scioccato all’idea di un divertente crossover. Vogliamo muoverci in quel territorio [nel MCU]. Una delle cose migliori del MCU è la sua enorme vastità. Prendete ad esempio il mondo dei villain, ci sono tanti cattivi grandiosi. Non li abbiamo mai potuti utilizzare prima perché erano dei Marvel Studios…ma ora possiamo farlo. Siamo davvero eccitati all’idea, credo che anche Ryan lo sia, proprio come le persone del MCU, l’idea di lavorare con Deadpool è eccitante per loro!

A quanto pare Reese e Warnick non hanno ancora avuto la possibilità di avere un incontro con Marvel Studios, però i due sceneggiatori sono sempre in contatto con Ryan Reynolds in modo tale da potersi tenere aggiornati per ogni novità. Infatti, nel corso dell’intervista avrebbero anche affermato quanto segue:

Siamo costantemente in contatto con Ryan Reynolds. Abbiamo diversi progetti insieme a lui. C’è 6 Underground su Netflix, poi Clue, che speriamo di girare in estate. Abbiamo anche altri progetti senza includere Deadpool, che speriamo che possa emergere a breve. Ryan è la nostra Musa. Faremmo di tutto insieme a lui, ogni singolo progetto. Lo adoriamo, è un grande attore e un caro amico. Quando arriverà il messaggio, apriremo l’ultima bozza e inizieremo dal titolo: Deadpool 3.

