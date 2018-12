Deadpool, in arrivo terzo capitolo e spin-off sulla X-Force

Deadpool 3 si farà, così come il tanto chiacchierato spin-off sulla X-Force. No, non sono le solite voci di corridoio più o meno fondate provenienti dal Web ma le anticipazioni fatte durante un evento da Ryan Reynolds, l’attore che ha interpretato Deadpool al cinema nei primi due capitoli, in compagnia del co-creatore della saga Rob Liefeld e dei due sceneggiatori Rhett Reese e Paul Wernick.

Intervistati in occasione della proiezione di Deadpool 2 presso l’Academy of Motion Pictures and Sciences (sì, quelli dell’Oscar), i quattro hanno offerto interessanti anticipazioni.

In particolare Liefield ha affermato che i creativi sono già al lavoro su una storia per il possibile Deadpool 3, confermando anche il ritorno di Reynolds nei panni del mercenario chiacchierone.

Ma non è tutto, perché Leifield ha anche confermato la possibilità di realizzare lo spin-off sulla X-Force di cui si vocifera da tempo. In questo caso però il progetto è in una fase ancora più embrionale di quello sul terzo capitolo di Deadpool. Reynolds infine ha rivelato anche l’esistenza di ulteriori scene post-credits per Deadpool 2 che non sono state utilizzate nel montaggio finale, tra cui una scena “dissacrante” in cui Deadpool fa pipì sulla tomba di Shatterstar, una in cui Peter, uno dei membri della X-Force più amati dai fan, fa ritorno con un braccio artificiale e un’altra in cui si vede un nuovo team pronto per una missione particolarmente pericolosa.