Deadpool: Quale futuro attende Ryan Reynolds?

Come vanno le cose per Deadpool? Ryan Reynolds, intervenuto al The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, ha avuto modo di discutere circa i suoi impegni futuri nei panni del Mercenario chiacchierone.

Come ben sappiamo Deadpool è uno dei personaggi acquisiti da Disney in seguito all’acquisizione di Fox e “graziato” in un certo qual modo da Bob Iger. L’ex CEO Disney ha infatti dichiarato che, grazie all’enorme successo dei due film di Deadpool, Disney ha intenzione di continuare a realizzare film di Deadpool in linea con la classificazione Rated-R del personaggio.

Potete guardare di seguito l’intervista con Jimmy Fallon, ovviamente in inglese. Oltre al rapporto che lega Reynolds a Deadpool e al suo futuro nella Marvel, l’attore racconta della sua esperienza nel film “Free Guy” (attualmente posticipato da luglio a dicembre) e al suo impegno con le associazioni benefiche insieme alla moglie Blake Lively.

La realtà dei fatti però si sta rivelando diversa per via del momento di inattività generale dovuto all’emergenza sanitaria e che le cose potrebbero comunque cambiare. Reynolds dal canto suo non si sente preoccupato. Secondo lui infatti, che si tratti di contenuti Rated-R o PG-13, Deadpool potrebbe funzionare benissimo in entrambi i casi e che lui sarebbe disponibile a mettersi in gioco.

Reynolds ha spiegato che Deadpool era della Fox e ora è nella mani della Marvel e della Disney, ma che nonostante questo lui vede possibilità infinite in entrambe le versioni, sia che Deadpool entri effettivamente a far parte dell’Universo Cinematografico Marvel sia che Deadpool continui a fare le sue cose, al di fuori del MCU. In entrambi i casi sarebbe esplosivo e fantastico.

La natura sopra le righe di questo personaggio gli riserverebbe possibilità infinite in ogni caso. Reynolds conclude dicendo che ha scritto molte cose con Rhett Reese e Paul Wernick e che si augura che queste storia possano vedano la luce prima o poi.