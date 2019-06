Death on the Reik: l’avventura di Warhammer Fantasy Roleplay

Questo autunno verrà rilasciata, dalla compagnia Cubicle 7, la seconda parte della director’s cut dell’avventura di Warhammer Death on the Reik – Enemy Within. I giocatori ripartiranno esattamente dalla fine di Enemy in Shadows e dovranno attraversare il Reik, il più grande fiume del Vecchio Mondo. Death on the Reik contiene due avventure della omonima campagna: […]

Questo autunno verrà rilasciata, dalla compagnia Cubicle 7, la seconda parte della director’s cut dell’avventura di Warhammer Death on the Reik – Enemy Within. I giocatori ripartiranno esattamente dalla fine di Enemy in Shadows e dovranno attraversare il Reik, il più grande fiume del Vecchio Mondo.

Death on the Reik contiene due avventure della omonima campagna: Death on the Reik e The Wittgenstein Horror. Entrambe sono state riviste e aggiornate da Graeme Davis, scrittore di Enemy Within. Nel libro è inclusa una selezione di Grognard Boxes che aggiungono nuove modalità di gioco e consentono ai giocatori, di ritorno dalla campagna originale, di dare una nuova interpretazione. La guida completa, River Life of the Empire, includerà dettagli utili sui pericolosi fiumi dell’Impero.

Il volume rilegato verrà rilasciato ad ottobre, venduto a $39.99.

Insieme a Death on the Reik, verrà rilasciato anche Death on the Reik Companion, il secondo di una serie di cinque volumi della campagna aggiornata. Conterrà del materiale che arricchirà tutte le avventure che si svolgono lungo i fiumi dell’Impero, come ad esempio il bestiario delle creature dei fiumi, malattie che si possono contrarre a contatto con le acque, nuovi post sui mercanti e una grande varietà di personaggi non giocanti. Sarà inclusa anche The Vengeance of the Gravelord, prima parte di una serie di avventure parallele alla campagna principale Enemy Within.

Il volume rilegato sarà venduto a $34.99 e verrà rilasciato ad ottobre.

Inoltre, Cubicle 7 ha rilasciato la collector’s edition del primo volume della director’s cut di Warhammer Fantasy Roleplay: Enemy in Shadows – Campagna Enemy Within. Questa nuova edizione include i libri Enemy in Shadows e Enemy in Shadows Companion con nuove copertine e con le carte Morrslieb e Ace of Hammers.

La collector’s edition verrà rilasciata ad ottobre al costo di $149.99.

Con l’arrivo delle nuove versioni, Cubicle 7 pubblicherà Warhammer Fantasy Roleplay: Gamemaster’s Screen e la guida del gamemaster. Lo schermo del master presenta degli artwork con dei riferimenti grafici al gioco e su un lato sono presenti riferimenti rapidi e regole. La Guida del Gamemaster include articoli per aiutare i giocatori a costruire il loro mondo e gestire al meglio le proprie avventure.

Il Gamemaster’s Screen e la Guida del Gamemaster hanno un prezzo consigliato di $ 29,99 e viene rilasciato a settembre.

In ultimo, a maggio è stato annunciato che Cubicle 7 sarà editerà in lingua inglese il gioco di ruolo di Warhammer 40.000.