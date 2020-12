Death to 2020, svelato il trailer del mockumentary Netflix

Il team dietro la creazione di Black Mirror è tornato con il suo ultimo progetto, e invece di raccontare ancora un’altra storia su come la tecnologia potrebbe rovinare le nostre vite, hanno pero il 2020 saldamente nel mirino con Death to 2020.

I creatori dello show, Charlie Brooker e Annabel Jones, hanno realizzato un mockumentary chiamato Death to 2020, che debutterà su Netflix il 27 dicembre. Oggi Netflix ci regala un assaggio di quello che possiamo aspettarci da Death to 2020, nato dallo sguardo dei creatori di Black Mirror all’anno che ha “regalato” la pandemia di coronavirus al mondo. Il cast include Leslie Jones, Joe Keery, Samuel L. Jackson, Lisa Kudrow, Joe Keery e Hugh Grant, che daranno la propria vision critica degli ultimi 12 mesi in quanto esperti di finzione. Hugh Grant ha rivelato che interpreterà uno storico “repellente” (che ha più di una vaga somiglianza con David Starkey, presentatore della CBE coinvolto in un grosso scandalo dopo aver fatto, durante un’intervista, un commento controverso sulla schiavitù), mentre dall’aspetto del trailer, Liza Kudrow vestirà i panni di una politica conservatrice mentre la vincitrice del Golden Globe Tracey Ullman interpreterà la Regina. Anche Laurence Fishburne si unirà al cast come “narratore.”

2020: Un anno così [inserire l’aggettivo della scelta qui], che neanche i creatori di Black Mirror avrebbero pootuto inventarlo… Ma non significa che non abbiano qualcosa da aggiungere. Death To 2020 è un evento comico che racconta la storia dell’anno terribile che è stato – e forse lo è ancora? Il 2020. Questo importante documentario intreccia alcune delle voci più (fittizie) rinomate del mondo con riprese d’archivio reali negli ultimi 12 mesi.

Brooker e Jones producono Death To 2020 per Broke And Bones, mentre Alison Marlow è la showrunner. Questo mockumentary sarà il primo progetto portato su Netflix dalla Broke And Bones, la casa di produzione di Charlie Brooker and Annabel Jones, ed è il frutto di un lavoro durato ben 12 mesi.