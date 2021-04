Seppur fosse durata pochi minuti, l’interpretazione di Joe Manganiello nei panni di Slade Wilson aka Deathstroke in Justice League (2017) aveva catturato l’attenzione dei fan, desiderosi di vederlo in un film stand-alone. La Warner aveva inizialmente intenzione di dare il via libera al progetto, salvo poi cancellarlo e non utilizzare più il suo personaggio.

A rivelare nuovi dettagli sul film ci ha pensato proprio il noto attore in occasione della Justice Con. A sua detta l’ispirazione più grande sarebbe arrivata dal franchise di Bourne, reso celebre da Matt Damon:

“Voglio essere chiaro su una cosa: non c’era un copione ufficiale, ma soltanto una bozza di quella che sarebbe dovuta essere la storia. Tra i personaggi coinvolti dovevano esserci Adelaide Kane, i ragazzi, Wintergreen e Talia Al Ghul. Una origin story su Deathstroke con diversi collegamenti alla Lega degli assassini e robe del genere. Un film alla Bourne Identity, per intenderci, dove le tematiche politiche e militari sarebbero state predominanti. I fan avrebbero assistito alla storia di un uomo innamorato del suo Paese e di sua moglie che, una volta tradito e privato di tutto, avrebbe intrapreso un percorso di vendetta”.

Deathstroke, nuovi dettagli sullo stand-alone mai realizzato

Il personaggio interpretato da Joe Manganiello sarebbe dovuto essere anche il villain del film su Batman con Ben Affleck, con delle sequenze ispirate da Arkham: Origins. Purtroppo anche questo progetto non ha mai visto la luce, ma i fan continuano a sperare in un film o una serie per HBO Max.

Deathstroke è poi apparso nella tanto chiacchierata Zack Snyder’s Justice League, arrivata sulla piattaforma di streaming a marzo. Joe Manganiello è stato tra gli attori fortemente voluti dal regista, assieme al Joker di Jared Leto, per le riprese aggiuntive legate alla controversa sequenza Knightmare.

Dato il successo del film e il suo clamore sui social, non è da escludere che HBO Max non possa decidere in futuro di rivisitare il progetto su Deathstroke. Nel frattempo potete effettuare il pre-ordine della versione Blu-Ray in 4K della Snyder Cut semplicemente cliccando qui.