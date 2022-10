È oramai imminente il ritorno di Matt Murdock nel Marvel Cinematic Universe, dopo la sua fugace apparizione in Spider-Man: No Way Home. Da tempo sappiamo che in She-Hulk: Attorney at Law l’avvocato cieco di Hell’s Kitchen interpretato da Charlie Cox dovrebbe apparire nei panni del suo alter ego supereroico, un rapido saluto prima di esser protagonista assoluto di Daredevil: Born Again, serie di ampio respiro che arriverà in seguito su Disney Plus. Il ritorno del Cornetto non può che spingersi a chiedersi quanto della precedente iterazione del personaggio sarà accolta nel Marvel Cinematic Universe, argomento recentemente affrontato Deborah Ann Woll, alias Karen Paige nel Daredevil dell’era Netflix.

Deborah Ann Woll sarebbe disponibile a tornare come Karen Paige in Daredevil: Born Again

Pur avendo più volte appurato come Daredevil: Born Again non tenga conto di quanto mostrato nella serie realizzata da Netflix, non solo Charlie Cox è stato confermato nel ruolo di Matt Murdock, ma anche la storica nemesi del Diavolo Custode, Wilson ‘Kingpin’ Fisk, è stato affidato al suo precedente interprete, Vincet d’Onofrio, che lo ha già accompagnato nel Marvel Cinematic Universe in Hawkeye.

Risulta difficile pensare che, volendo raccontare l’essenza del personaggio, si voglia tagliare dal Daredevil del Marvel Cinematic Universe una figura così importante come Karen Page. Amore autentico di Matt Murdock, nei fumetti Karen è stata al centro di grandi archi narrativi, da Daredevil: Giallo a Rinato, sino al tragico epilogo di Diavolo Custode. I Marvel Studios stanno mantenendo un granitico riserbo in merito alla transizione delle figure legate alle serie dell’era Netflix (Jessica Jones, Luke Cage, Iron Fist, Punisher), ma Deborah Ann Woll ha parlato del suo ritorno come Karen Page in Daredevil: Born Again in un’intervista con Collider:

“Insomma, lei per me rappresenta molto. Adoro così tanto quel personaggio, e mi manca, ho la sensazione fortissima che sia rimasta incompleta. Abbiamo così tanto da raccontare su di lei, quindi sì, sono davvero grata nel vedere quanta gente la ami e voglia vederla ancora. Io sono qui, hanno il mio numero. Sono disponibile, per quanto ne so, ma dipende da loro. So che racconteranno sicuramente la storia migliore che possono creare, e se questo include anche Karen Paige, sarà stupendo. Ma se non accadrà, sarò una spettatrice entusiasta ugualmente”

Come detto, non ci sono sicurezze sul ritorno dei personaggi e dei relativi interpreti visti nella precedente vita serial di Daredevil. A oggi, sembra impossibile che i Marvel Studios vogliano davvero tagliare una figura così importante per il Cornetto, specie volendo raccontare una origin story in cui si voglia mostrare la definizione interiore del personaggio, aspetto in cui Karen riveste un ruolo essenziale. Consci di come il passaggio al Marvel Cinematic Universe richieda un radicale cambio di grammatica narrativa rispetto a quanto visto su Netflix, l’affetto dei fan di Daredevil per Karen e per l’interpretazione offerta da Deborah Anna Woll difficilmente possono esser ignoranti dai Marvel Studios.

