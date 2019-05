Debutto John Wick 3: supera “Avengers: Endgame” e si prende la vetta del Box Office USA

All'esordio di John Wick 3: Parabellum i dati parlano chiaro: è un successo e Avengers: Endgame viene allontanato dalla vetta del Box Office USA.

All’esordio di John Wick 3: Parabellum i dati parlano chiaro: è un successo e Avengers: Endgame viene allontanato dalla vetta del Box Office USA. Il terzo capitolo della saga diretta dal regista Chad Stahelski, è riuscito a conquistare non solo il pubblico, ma anche la critica. Difatti, al debutto, è stata incassata una somma pari a 57 milioni, contro i 29,4 milioni di Avengers: Endgame, da 3,850 sale con una media per sala di 14.812 dollari. Ricordiamo che John Wick – Capitolo 2, aveva incassato circa 30,4 milioni al debutto, quasi la metà rispetto al nuovo capitolo.

L’universo criminale di John Wick, interpretato dall’attore Keanu Reeves, è stato in grado di superare ampiamente le previsioni del botteghino. Inizialmente era previsto un debutto della pellicola con un incasso compreso tra i 35 e i 40 milioni di dollari. Ebbene, dopo la giornata di giovedì, le aspettative si erano spostate su un incasso di 50 milioni di dollari nel primo weekend, ma il successo riscosso è stato assolutamente inaspettato.

Keanu Reeves stars as 'John Wick' in JOHN WICK: CHAPTER 3 - PARABELLUM.

Dopo aver debuttato per la prima volta nel 2014 e successivamente nel 2017, le vicende dell’ex assassino in John Wick 3 – Parabellum ripartono dallo stesso punto in cui si concludeva il secondo film. Keanu Reeves, nel ruolo di protagonista, dopo essere stato “scomunicato” per aver infranto le sacre regole dell’hotel Continental di New York, è ricercato da un esercito di assassini, poiché sulla sua testa è stata messa una taglia di 14 milioni di dollari. John, in continua fuga, troverà alcuni alleati e dovrà ricorrere all’aiuto di vecchie conoscenze. Il regista è stato in grado di realizzare un film che ricco di scene coreografiche caratterizzate da inseguimenti, combattimenti corpo a corpo e sparatorie che si svolgono tra New York, la Russia, la Spagna e il Marocco.

Se il podio del Box Office USA è occupato da John Wick 3 a cui segue Avengers: Endgame, il terzo posto è occupato da Detective Pikachu, diretto da Rob Letterman. In quarta posizione si è posizionato il film della Universal Studios A Dog’s Journey, che ha 8 milioni da 3.267 sale, con una media per sala di 2.449 dollari. Al quinto posto si staziona la commedia MGM Attenti a quelle due, che riscuote altri 6 milioni arrivando ad un incasso totale di 23, 1 milioni.