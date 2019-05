Degenesis Rebirth: artbook e storyboard completamente gratuiti

Sixmorevodka regala due accessori per Degenesis Rebirth: un artbook e un documento promozionale

Sixmorevodka, lo studio creativo berlinese dietro lo sviluppo del gioco di ruolo di Degenesis Rebirth, è indiscutibilmente sinonimo di qualità e punto di riferimento nel mercato editoriale e oggi ha dato riprova di ciò regalando (letteralmente) ai suoi fan e ai suoi giocatori ben due libri in formato pdf: un artbook e un documento promozionale legato a un potenziale film.

Con la recente newsletter Sixmorevodka ha deciso di celebrare uno dei personaggi più iconici presenti nell’ambientazione di Degenesis, lo spitaliano Lawrence Falberg, un uomo che incarna l’ideale della resistenza umana contro la diffusione della Spora sulla terra e l’invasione da parte delle abominevoli creature conosciute con il nome di Homo Degenesis.

L’iniziativa riguarda la possibilità di acquistare un art-print a tiratura limitatissima che raffigura il famoso spitaliano (purtroppo già sold-out), e sconti su tshirt a prezzi scontati e su una splendida statuetta che ne riproduce le fattezze prodotta da Scale75.

La cosa più interessante sono però i due ebook in formato pdf citati a inizio articolo, che sono per l’appunto scaricabili gratuitamente dallo shop ufficiale di Sixmorevodka, ma di che si tratta esattamente?

Il primo è la versione elettronica del primissimo artbook pubblicato inizialmente in versione cartacea all’epoca del lancio di Degenesis Rebirth (l’edizione inglese risale a fine 2015) e che risulta oggi fuori produzione. La possibilità di ottenerne una versione gratuita, seppure in formato digitale, è sicuramente un’ottima occasione per tutti coloro che si erano persi la versione brossurata o che si sono avvicinati al gioco solo di recente.

L’ebook non contiene illustrazioni nel classico stile a colori che caratterizza i manuali di Degenesis, ma vi troviamo illustrazioni in bianco e nero di pregevole fattura e con un’evidente cura dei dettagli. La particolarità sta nel fatto che le illustrazioni non sono slegate tra di loro, bensì hanno una continuità narrativa che richiama il secondo dei due trailer cinematografici prodotti da Sixmorevodka per la promozione di Degenesis.

Lo spitaliano Falberg si ritrova a ingaggiare in una ferocissima lotta contro un Biocineta, una delle cinque manifestazioni conosciute di Homo Degenesis

Il secondo contenuto digitale, sempre scaricabile gratuitamente, è davvero qualcosa di molto particolare, soprattutto per gli appassionati. Si tratta di materiale promozionale utilizzato dallo studio creativo per proporre all’industria cinematografica una possibile sceneggiatura basata sul mondo di Degenesis. Ci troviamo di fronte a una sorta di storyboard che, con l’ausilio di illustrazioni inedite accompagnate da un testo esplicativo, ci accompagnano lungo la vita di Falberg e le terribili vicende che lo hanno segnato.

Il prodotto è di particolare interesse perché permette di conoscere meglio questo iconico personaggio e perché dà l’opportunità di vedere una parte del processo creativo che potrebbe portare alla realizzazione di un film dedicato (sebbene al momento questo progetto sia al momento fermo).

Da ultimo si segnala l’iniziativa rivolta a tutta la comunità di appassionati e creativi che potranno condividere con l’hashtag #FALBERG le loro opere (di qualsiasi tipo esse siano) incentrate sulla figura dell’indomito spitaliano. In palio alcuni premi autografati e la fama!