Demolition Man: Sylvester Stallone conferma di essere a lavoro su un sequel

L’idea di far rivivere i franchise cinematografici di successo o di dare a film usciti molto tempo un sequel pare non scomparire nell’industria cinematografica hollywoodiana che vuole continuare a giocare sul fattore nostalgia. In questo caso si parla di un sequel di Demolition Man, film fantascientifico d’azione uscito nel 1993, che stando alle dichiarazioni di Sylvester Stallone sarebbe già in lavorazione.

Tramite Instagram, l’attore americano ha rivelato che ci sono delle forti trattative con la Warner Bros. per la realizzazione del film:

“Pensò che si farà. Stiamo lavorando con la Warner Bros. per realizzarlo proprio in questo periodo e sembra tutto fantastico. Perciò il film dovrebbe uscire.”

Ovviamente non si può dire fino a che punto sia lo sviluppo del nuovo film di Demolition Man, soprattutto perché l’industria cinematografica è stata sostanzialmente sospesa a tempo indeterminato. Tuttavia, sembra che ci siano state più di alcune semplici conversazioni sul sequel. Stallone ha affermato che le cose sembrano “fantastiche”, il che implica che probabilmente è stato fatto qualche lavoro di sceneggiatura.

Per chi non conoscesse Demolition Man o non lo avesse visto, nel film Stallone interpreta un agente di polizia di Los Angeles di nome John Spartan ed è ambientato nel 1996. Un giorno, dopo aver ignorato i protocolli per catturare un noto criminale di nome Simon Phoenix, interpretato da Wesley Snipes, Spartan viene gettato in prigione accanto all’uomo che cattura. Sia Spartan che Phoenix vengono quinti congelati criogenicamente per poi risvegliarsi nel 2032, in un mondo senza crimine. Lenina Huxley (Sandra Bullock), non abituata a dare la caccia ai criminali, chiede quindi aiuto a Spartan per catturare nuovamente Phoenix che nel frattempo si è dato alla fuga.

Non ci resta che scoprire ulteriori novità riguardo ad un presunto sequel di Demolition Man.