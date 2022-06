Il brand di Demon Slayer – Kimetsu no Yaiba non accenna a indebolirsi e Tamashii Nations lo sta sfruttando davvero bene con una vasta gamma di personaggi in uscita uno dopo l’altro. Questa copia di Akaza per la linea Figuarts Zero che c’è giunta in redazione in anteprima Italiana, è tratta nel lungometraggio campione d’incassi Demon Slayer Movie – Mugen Train.

Il personaggio

Akaza è un demone con tatuaggi a motivi geometrici su tutto il corpo e dall’aspetto di un giovane ragazzo. Nel suo modo di muoversi ed esprimersi, sembra in tutto e per tutto un artista che punta a ciò che lui definisce “Arte Suprema”, ovvero la massima potenza marziale. Akaza ha trascorso oltre cento anni tra battaglie e addestramento e le battaglie lo hanno portato ad avere la meglio contro dei potenti avversari. Prova disgusto per i deboli, uccidendoli senza esitazione.

La confezione

Il box è interamente realizzato in cartoncino, ha la classica vetrinetta trasparente sia nella parte frontale, che in quella laterale dandoci la possibilità di buttare un occhio all’interno senza dover aprire il packaging. Sempre nella porzione frontale possiamo vedere, sul fianco sinistro, una foto di Akaza e i loghi inerenti al prodotto: in alto a sinistra il logo dell’anime Demon Slayer e diametralmente opposto il sigillo olografico di qualità che certifica il prodotto come originale e i due loghi Tamashii Nations e Bandai Spirits. Spostandoci sul retro troviamo la foto ufficiale della statua che andrà in coppia con la nuova Figuarts Zero di Rengoku (vendura separatamente) e delle scritte che ne esaltano e valorizzano i particolari. Internamente si presenta già assemblato e protetto da due blister e da uno strato di pellicola trasparente a protezione delle vernici e delle parti più appuntite che potrebbero subire urti o danni durante il trasporto.

Akaza

La figure di Azaka nel complesso è alta circa 18 cm, ed è interamente realizzata in PVC. Come tutte le precedenti uscite di questa serie, anche questa volta l’azienda ha usato degli effetti scenici che fungono da basetta, infatti, troviamo il demone avvolto con del fumo in una posa a mezz’aria mentre si prepara a scagliare i suoi devastanti attacchi fisici, con il palmo della mano sinistra disteso in avanti e la mano destra stretta mentre sta caricando un pugno letale. La basetta scenica che funge anche come un piccolo diorama, vede il fumo alzarsi dai movimenti rapidissimi di Akaza, assieme a delle piccole rocce che esplodono a mezz’aria. Sotto i piedi del personaggio c’è anche un piccolo effetto scenico semi-trasparente di colore blu violaceo, a simulare l’impatto del salto. La scultura è sicuramente di buonissima manifattura, così come lo è anche la pittura anche se, andando a fare le pulci al prodotto, troviamo qualche segno di sbavatura del colore nei capelli ma che alla fine non va assolutamente a incidere sul prodotto finale.

Conclusioni

La figure di Akaza per la linea Figuarts Zero è davvero fighissima, nonostante lo vediamo apparire solamente nella parte finale dell’arco Treno Mugen, è uno di quei personaggi da non lasciarsi assolutamente sfuggire, in particolare se stiamo collezionando le varie Figuarts ZERO di Tamashii Nations.

Azaka sarà presto disponibile nei negozi a un prezzo indicativo di 79.90 €.

Tamashii Nations è distribuita in Italia da Cosmic Group.