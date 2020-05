Demon Slayer – confermata la fine del manga

Pochissimi giorni fa vi riportavamo la voce secondo la quale il manga del momento, capace persino di polverizzare i record di vendita del cult One Piece, Demon Slayer – Kimetsu no Yaiba, sarebbe potuto essere vicino alla conclusione proprio nel momento della sua massima ascesa.

E arriva questa mattina la conferma della conclusione della serie dalle anticipazioni trapelate del numero 23 della rivista Weekly Shonen Jump, che sarà disponibile in Giappone per l’acquisto da lunedì 11 maggio, sul quale Shueisha annuncerà che il manga, dopo aver frantumato ogni record superando anche One Piece grazie alla popolarità della serie anime, si concluderà nel numero 24 della rivista con il capitolo 205.

Il capitolo finale sarà composto da 24 pagine di cui una a colori e, se non dovessero esserci posticipi nell’uscita della rivista a causa del Coronavirus, sarebbe previsto lunedì 18 maggio 2020.

Si intensificano anche le voci secondo le quali il misterioso autore/autrice Koyoharu Gotouge soffrirebbe di gravi problemi di salute che gli impedirebbero di mantenere le rigide scadenze dettate dalla serializzazione mensile. Probabile comunque che, visto il successo commerciale, la serie venga rilanciata per una seconda serie come ad esempio fatto recentemente per Naruto con Boruto. Se invece dovesse davvero terminare una riflessione più ad ampio raggio ci porterebbe a considerare come il panorama della pubblicazione e della serializzazione degli shonen stia radicalmente cambiando spostandosi verso soluzioni più concise rispetto ai grandi, ed “infiniti”, classici del genere.

Demon Slayer – Kimetsu no Yaiba, lo shonen manga di Koyoharu Gotouge, è pubblicato in Italia da Edizioni Star Comics con all’attivo sei volumi.

L’anime, licenziato da Dynit, è invece disponibile gratuitamente e legalmente sulla piattaforma streaming vvvvid.

Ricordiamo anche che poche settimane era stato annunciato il film Demon Slayer – Kimetsu no Yaiba: Mugen Ressha-Hen, per tutti i dettagli cliccate QUI.

Eccovi una breve sinossi della serie:

Giappone, albori del ventesimo secolo. Il giovane Tanjiro, un gentile venditore di carbone, vede la sua quotidianità stravolta dallo sterminio della famiglia a opera di un demone. L’unica rimasta in vita è la sorella minore Nezuko, che tuttavia è stata trasformata in un demone a sua volta. Per farla tornare come prima e vendicarsi del mostro che ha ucciso la madre e i fratellini, Tanjiro si mette in viaggio con Nezuko, dando inizio a un avvincente racconto di sangue, spade e avventura!