Demon Slayer e Sword Art Online in blu-ray e DVD da Dynit

Dynit ha annunciato in anteprima attraverso un post sulla sua pagina facebook l’arrivo in home video, nel doppio formato DVD e Blu-Ray, di due delle serie di maggior successo degli ultimi anni: Demon Slayer – Kimetsu no Yaiba e Sword Art Online – Alicization – War of Underworld.

Pur senza fornire dettagli, Dynit ha confermato che i due box usciranno a luglio.

Dalle immagini fornite riusciamo soltanto a ricavare che il primo box limited edition di Demon Slayer raccoglierà su tre dischi gli episodi 1-13 dell’anime mentre il box limited edition di War of Underworld raccoglierà gli episodi 1-12 su tre dischi.

Demon Slayer – Kimetsu no Yaiba, lo shonen manga di Koyoharu Gotouge, è pubblicato in Italia da Edizioni Star Comics con all’attivo sette volumi.

vvvvid. Ricordiamo anche che poche settimane era stato annunciato il film Demon Slayer – Kimetsu no Yaiba: Mugen Ressha-Hen, L’anime, licenziato da Dynit, è invece disponibile gratuitamente e legalmente sulla piattaforma streamingRicordiamo anche che poche settimane era stato annunciato il film per tutti i dettagli cliccate QUI, che narrerà vicende successive a quelle della serie anime.

Eccovi una breve sinossi della serie:

Giappone, albori del ventesimo secolo. Il giovane Tanjiro, un gentile venditore di carbone, vede la sua quotidianità stravolta dallo sterminio della famiglia a opera di un demone. L’unica rimasta in vita è la sorella minore Nezuko, che tuttavia è stata trasformata in un demone a sua volta. Per farla tornare come prima e vendicarsi del mostro che ha ucciso la madre e i fratellini, Tanjiro si mette in viaggio con Nezuko, dando inizio a un avvincente racconto di sangue, spade e avventura!

In Italia la prima parte di Sword Art Online: Alicization – War of Underworld – The Last Season è già disponibile in streaming su VVVVID, in lingua originale con sottitolato, e Amazon Prime Video sia in lingua originale con sottotitolati che doppiato in italiano una settimana dopo rispetto alla prima visione in lingua originale.

Le light novel e le serie manga della serie Sword Art Online sono pubblicate in Italia da J-Pop.

Sword Art Online segue le vicende di Kazuto Kirigaya, giovane videogiocatore online che in un futuro prossimo sperimenta le prime realtà virtuali MMORPG.

Sword Art Online (SAO) è una realtà virtuale di gioco di ruolo in rete multigiocatore di massa (VRMMORPG) pubblicata nel 2022: grazie al NerveGear, un casco in grado di stimolare i cinque sensi dell’utilizzatore tramite la manipolazione diretta del cervello, i giocatori possono impersonare e controllare il loro stesso personaggio nel gioco direttamente con la loro mente. SAO viene aperto ufficialmente il 6 novembre 2022, ma gli utenti connessi si rendono conto che è impossibile disconnettersi. Il creatore del gioco, Akihiko Kayaba, si rivela uno psicopatico e li informa di averli imprigionati: se desiderano tornare ad essere liberi, deve essere raggiunto e superato l’ultimo livello del gioco (rappresentato dal 100º piano del castello volante di Aincrad, in cui si trova il boss finale), tuttavia in caso di morte nella realtà virtuale, il NerveGear causerà un coma cerebrale al giocatore per mezzo di scosse elettriche al cervello. I giocatori vengono subito ricoverati e nutriti artificialmente. Tra i tanti giocatori ad assistere alle parole di Kayaba, vi è Kazuto “Kirito” Kirigaya, uno dei 1.000 beta tester che aveva avuto la possibilità di provare il gioco in anteprima. Forte della sua precedente esperienza, Kirito si impegna a fondo per portare a termine il gioco da solo, ma col passare del tempo farà coppia con una giocatrice di nome Asuna di cui si innamorerà.