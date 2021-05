Demon Slayer: Inosuke, Tanjiro e Nezuko Figuarts Zero in preordine

Bandai e Tamashii Nations continuano a martellare giù pesante con gli annunci legati al successo del momento, Demon Slayer – Kimetsu no Yaiba con tre nuove proposte per la linea Figuarts Zero. La linea Figuarts Zero il cui nome significa zero articolazioni ha come soggetti personaggi legati al mondo dell’animazione giapponese come Naruto, One Piece e Dragon Ball Z. Le tre statue annunciate di recente riguardano i personaggi di Inosuke e due nuove versioni di Tanjiro e Nezuko.

Inosuke Hashibira

Inosuke fa parte della squadra ammazza demoni insieme al protagonista Tanjiro Kamado, è un personaggio sopra le righe che salta subito all’occhio per il copricapo a forma di testa di cinghiale. Da piccolo sua madre lo lasciò nei boschi, dove venne allevato da una femmina di cinghiale. La lotta per la sopravvivenza ha reso il suo corpo forte e resistente, in netto contrasto con i suoi lineamenti del volto che al contrario sono delicati. La sua tecnica prevede l’utilizzo di due Spade, è specializzato nella tecnica del respiro della Bestia, da lui stesso ideato.

Tanjiro Kamado

Protagonista del manga, è un giovane spadaccino che cerca di vendicare la sua famiglia servendo la squadra ammazza demoni. Muzan Kibutsuji è il suo obbiettivo principale ma per arrivare a lui dovrà prima affrontare le lune demoniache e perfezionare ogni sua tecnica, dal respiro dell’acqua alla danza del Dio del Fuoco, ideata dai suoi discendenti. Questa statua può essere combinata insieme a quella di Nezuko formando un diorama con i due fratelli in azione.

Nezuko Kamado

E’ la sorella minore di Tanjiro ed è l’unica sopravvissuta alla strage che ha portato via l’intera famiglia a Tanjiro. Sebbene non sia sotto il totale controllo di Kibutsujin è stata trasformata in un demone e con il benestare della squadra ammazza demoni aiuta Tanjiro nella sua missione di scovare e uccidere ogni diretto collegamento con Kibutsujin. Il suo corpo assume varie forme da quelle di una piccola bambina a quelle di una donna matura in grado di utilizzare il suo sangue per bruciare l’avversario.

Le statue di Inosuke, Tanjiro e Nezuko della linea Figuarts Zero saranno disponibili dai mesi di Settembre e Ottobre 2021 ad un costo di circa 75 euro cadauna. I prodotti Tamashii Nations sono importati ufficialmente in italia da Cosmic Group. Puoi trovare le altre action figure di Demon Slayer prodotte da Tamashii Nations a questo indirizzo.