Demon Slayer – il manga è finito, i record no

Demon Slayer – Kimetsu no Yaiba è ufficialmente terminato ma il suo fenomeno non accenna a sopirsi dimostrando ancora una volta come si tratti di uno dei manga più di successo sia in termini di critica che di pubblico degli ultimi anni.

Demon Slayer – Kimetsu no Yaiba Volume 21 è arrivato nei negozi giapponesi da pochi giorni e Oricon News ha riferito che sia la versione limited che quella standard del volume hanno venduto un totale di oltre due milioni di copie dalla prima pubblicazione il 3 luglio. Il volume è stato al primo e al secondo posto rispettivamente nelle classifiche di vendita per la settimana che va dal 29 giugno al 5 luglio con la versione fisica che ha venduto circa 1.191.086 copie mentre la versione fisica limited ha venduto 850.091 copie, quindi il totale finale per questi tre giorni è stato già di 2.041.177 copie circa.

Con le vendite di questo ultimo volume, Oricon è arrivato a stimare una vendita totale di circa 71.618 milioni di copie per la serie nel solo Giappone.

Demon Slayer – Kimetsu no Yaiba raggiunge così oltre 80 milioni di copie complessive in circolazione fra fisiche e digitali nel solo Giappone non tenendo conto dell’enorme successo riscontrato all’estero, Italia compresa.

Demon Slayer – Kimetsu no Yaiba, lo shonen manga di Koyoharu Gotouge, è pubblicato in Italia da Edizioni Star Comics con all’attivo sette volumi.

L’anime, licenziato da Dynit, è invece disponibile gratuitamente e legalmente sulla piattaforma streaming vvvvid. Ricordiamo anche che poche settimane era stato annunciato il film Demon Slayer – Kimetsu no Yaiba: Mugen Ressha-Hen, per tutti i dettagli cliccate QUI, che narrerà vicende successive a quelle della serie anime.

Eccovi una breve sinossi della serie:

Giappone, albori del ventesimo secolo. Il giovane Tanjiro, un gentile venditore di carbone, vede la sua quotidianità stravolta dallo sterminio della famiglia a opera di un demone. L’unica rimasta in vita è la sorella minore Nezuko, che tuttavia è stata trasformata in un demone a sua volta. Per farla tornare come prima e vendicarsi del mostro che ha ucciso la madre e i fratellini, Tanjiro si mette in viaggio con Nezuko, dando inizio a un avvincente racconto di sangue, spade e avventura!