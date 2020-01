Demon Slayer, in arrivo la Figuart Zero di Tanjiro Kamado

Tamashii Nations annuncia la Figuart Zero di Tanjiro Kamado, protagonista della nuova serie Demon Slayer – Kimetsu no Yaiba. La linea Figuart Zero propone statue dettagliatissime di personaggi tratti da anime e manga in pose molto dinamiche e con l’aggiunta di effetti scenici che abbelliscono la figure.

Demon Slayer è una serie anime e manga di successo scritta e disegnata da Koyoharu Gotouge che negli ultimi anni sta letteralmente spopolando in Giappone per le sue avventure molto avvincenti. La storia è ambientata in un mondo immaginario che ricorda il giappone feudale, i personaggi stessi sono vestiti in abiti tradizionali, anche molto variopinti come nel caso dei protagonisti. Tanjiro è un ragazzo orfano di padre che provvede al sostentamento della sua famiglia composta dalla madre e dai suoi sei fratelli. Un giorno, Tanjiro, si ferma a dormire in un villaggio ai piedi della montagna dopo aver fatto delle commissioni per non incorrere nei demoni – che vivono di notte – ma quando fa ritorno a casa sua la mattina dopo si ritrova uno scenario davvero terribile, la sua intera famiglia è stata sterminata proprio da un demone e l’unica sopravvissuta pare essere Nezuko che tuttavia pare essersi trasformata in un demone. L’avventura di Tanjiro inizia qui, nel tentativo di far tornare Nezuko umana si addestrerà e farà parte della squadra ammazza demoni padroneggiando la Katana e la tecnica del respiro acquatico.

La statua di Tanjiro Kamado sarà alta circa 15 cm, ricca di incredibili dettagli e vede il protagonista in una posa molto “action” mentre utilizza la tecnica del respiro acquatico. L’effetto del suo colpo circonda l’intera figure e funge anche come basamento senza tralasciare il ben che minimo particolare. Paint incredibile che ricrea alla perfezione sia l’effetto del colpo ma anche gli abiti tradizionali e valorizza lo sculpt dell’intera statua.

In attesa di ulteriori informazioni sull’importazione da parte del distributore italiano possiamo dirvi che questo prodotto avrà un costo di 6000 Yen (Circa 50 euro) con uscita fissata per il mese di Giugno 2020 in Giappone.