Demon Slayer, in arrivo la Figuarts Zero di Zenitsu Agatsuma

Tamashii Nations annuncia la Figuarts Zero di Zenitsu Agatsuma, co-protagonista della serie Demon Slayer – Kimetsu no Yaiba. Questa linea di statue in PVC propone personaggi dettagliatissimi tratti da manga e anime in maniera molto dinamica e con l’aggiunta di effetti scenici che circondano la figure.

Demon Slayer è una nuova serie anime e manga disegnata e scritta da Koyoharu Gotouge di enorme successo sia in Giappone che oltre oceano grazie alle sue avvincenti storie e personaggi. La storia è ambientata in un mondo di fantasia che ricorda il Giappone feudale dove esseri malvagi imperversano e i Cacciatori di Demoni gli danno la caccia. I personaggi sono vestiti in abiti tradizionali Giapponesi ed utilizzano tessuti molto colorati. Zenitsu Agatsuma è un ammazzademoni compagno di Tanjiro Kamado. La sua particolarità è quella di possedere due personalità molto diverse tra loro. Se quella dominante è estremamente insicura e si spaventa anche troppo facilmente la seconda è totalmente l’opposto. Quando si trova in gravi difficoltà Zenitsu sviene ed emerge la sua seconda personalità, spietata e più dura. Il suo addestramento lo ha portato a padroneggiare la tecnica del respiro del fulmine, ma è anche l’unica tecnica che conosce. Tra le varie caratteristiche possiede un senso dell’udito molto sviluppato, che gli permette di identificare il vero carattere di una persona dal suono del suo battito cardiaco.

La statua di Zenitsu Agatsuma sarà alta circa 21 cm, sarà molto ricca di dettagli raffigurando il personaggio intento a scagliare uno dei suoi letali fendenti in preda alla sua seconda personalità, la più pericolosa. L’effetto del suo colpo, il respiro del fulmine, circonda l’intera statua fungendo anche in parte da base mascherandosi egregiamente. Sia la scultura che la pittura saranno di primissimo livello come già abbiamo visto con la prima statua di Tanjiro Kamado.

Zenitsu Agatsuma Figuarts Zero è la seconda statua dedicata a Demon Slayer ed uscirà nel mese di Luglio 2020 (e nei mesi successivi in Italia con il distributore Cosmic Group)ad un costo di 8250 Yen. Non ci resta che attendere altri personaggi di questa incredibile e nuova linea.