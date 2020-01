Demon Slayer arriva in edizione speciale con Edizioni Star Comics!

Demon Slayer è considerato come un manga fenomeno, che nell’ultimo periodo ha riscosso un successo senza precedenti. Il suo successo è giunto qui in Italia grazie a Edizioni Star Comics. L’editore ha recentemente comunicato un’edizione speciale di questo fumetto giapponese, chiamata semplicemente Starter Pack.

Per chi non conoscesse Demon Slayer, questo manga racconta l’estenuante battaglia tra i demoni (dotati di poteri sovrannaturali) e gli ammazza-demoni, uomini guidati dal senso di giustizia che l’obiettivo di debellare queste fastidiose creature. Entrando nel dettaglio, la narrazione principale mette in evidenza la commovente storia di Tanjiro e Nezuko, due fratelli che hanno un destino assurdo: lui è un ammazzademoni, mentre lei è un demone.

L’edizione Starter Pack appena annunciata include al suo interno i primi cinque volumi, che consentiranno a tutti gli appassionati di avvicinarsi quanto più possibile al fenomeno creato da Koyoharu Gotōge. Secondo il comunicato, il prezzo consigliato sarà di 19 euro, mentre la data di commercializzazione è stata fissata per il prossimo 8 aprile, in tutte le fumetterie, librerie e store online.