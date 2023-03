Per tutti i fan di Demon Slayer, Infinity Studio ha aperto le prevendite per la colossale statua dedicata a Tanjiro Kamado.

Demon Slayer, la statua targata Infinity Studio di Tanjiro

La statua di Tanjiro di Infinity Studio raffigura il personaggio principale della serie anime “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba” in una posa dinamica e dettagliata. La statua poggia su una base a forma di roccia, creando un effetto realistico. Tanjiro indossa la sua uniforme da cacciatore di demoni con la spada Nichirin mentre esegue il decimo kata della Respirazione dell’Acqua: Tutto Scorre (Water Breathing: Constant Flux), che lo vede scagliare un fendente a mezz’aria mentre un drago formato d’acqua lo avvolge. La scultura è stata realizzata con un’attenzione meticolosa ai dettagli, come i capelli di Tanjiro, le pieghe del suo abbigliamento e le venature della roccia sulla base. La colorazione della statua è vibrante e accurata rispetto alla serie, con tonalità di blu e verde per l’armatura di Tanjiro e tonalità di marrone per la base rocciosa. Nel complesso, la statua di Tanjiro di Infinity Studio è un’opera d’arte impressionante e dettagliata che cattura perfettamente l’essenza del personaggio. Inoltre per rendere ancora di più spettacolare il tutto, il Drago d’acqua è ulteriormente impreziosito dalla presenza di LED che illuminerà la base semi-trasparente.

Oltre alle foto è stato rilasciato un video ufficiale che potrete vedere qui sotto:

Le dimensioni, i materiali utilizzati e le info per la realizzazione della statua

La statua di Tanjiro Kamado è realizzata in scala 1/4: alta 61.2 cm, 56 cm di larghezza con una profondità di 62.7 cm e realizzata in resina. La statica include due tipi di katane nichirin, una intera e una spezzata, con due differenti placche che possono essere messe di fronte alla base, una riporta il nome del personaggio mentre l’altra il nome della serie Demon Slayer.

La statua di Tanjiro Kamado Water Breathing: Constant Flux è un prodotto in edizione super limitata, infatti saranno realizzate solamente 499 copie in tutto il mondo, attualmente con l’uscita fissata per il primo quadrimestre del 2024 a 6.580 Yuan cinesi (885 Euro circa).

