Demon Slayer: Bandai annuncia la katana Nichirin in scala 1:1

La fortunata serie anime Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba arriverà finalmente su Netflix il prossimo 22 gennaio. Ora, però, i fan delle vecchie e nuove stagioni dell’anime potranno godere di una incredibile novità da toccare con mano e da tenere nella vetrinetta della propria casa.

Bandai ha, infatti, annunciato la produzione di una replica in scala 1:1 della katana Nichirin di Kyojuro Rengoku per celebrare l’uscita della nuova stagione. La lama misura circa 95 centimetri di lunghezza ed è ricca di dettagli meticolosi che si rifanno direttamente al celebre Demon Slayer. La Bandai Proplica Blade conterrà oltre 60 suoni originali della serie tra cui effetti sonori di movimento, ma anche dialoghi di Kyojuro Rengoku e dialoghi speciali bonus di Tanjiro. Per aggiungere ancora più profondità alla produzione, la canzone Homura di Lisa inizierà a suonare come musica di sottofondo ogni volta che viene accesa la katana.

Non capita spesso di ottenere una replica reale 1:1 di armi provenienti da serie anime di successo. Con la crescente popolarità di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, questo potrebbe essere solo uno dei tanti progetti di merchandise attesi per il futuro. L’impronunciabile nome originale di questa replica è Demon Slayer Kyojuro Rengoku Nichirin Sword Proplica Prop Replica e ha un prezzo di vendita di 119,99 dollari. La vendita è prevista per settembre 2021 e i preordini sono già attivi.

La descrizione ufficiale da parte di Bandai è la seguente:

Dalla serie TV d’animazione, Demon Slayer arriva Kyojuro Rengoku Nichiri Blade come una replica di Proplica Prop. La replica di Demon Slayer Kyojuro Rengoku Nichirin Sword Proplica Prop Replica è in scala quasi 1:1. Riproduce oltre 60 suoni, comprese le famose battute pronunciate da Kyojuro Rengoku, ma anche effetti sonori e dialoghi bonus aggiuntivi di Tanjiro. Può anche riprodurre la canzone di successo di Lisa “Homura” come brano di sottofondo.