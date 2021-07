Demon Slayer: la nuova collezione estiva creata da UNIQLO

Arriva una nuova incredibile collezione di magliette dedicate all’anime di successo di Demon Slayer, creata dall’azienda giapponese di abbigliamento UNIQLO!

Demon Slayer: la nuova collezione

L’azienda giapponese di abbigliamento UNIQLO ha rivelato il lancio di una nuovo collezione, dedicata interamente ai personaggi di uno degli anime più famosi di sempre, ovvero Demon Slayer.

La collezione è composta da ben 16 nuove t-shirt ispirate a Tanjiro, Zenitsu, Nezuko, Giyu il Pilastro (Hashira) dell’Acqua e Rengoku il Pilastro della Fiamma e molti altri. Diversi disegni, tuttavia, sono disponibili solo in alcune taglie.

La collezione comprende magliette per donne e uomini (a un prezzo di 19,90 dollari):

e bambini (a un prezzo di 9,90 dollari):

La nuova linea Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba sarà disponibile dal 30 agosto nel negozio online di UNIQLO e in alcuni negozi UNIQLO.

Demon Slayer: il franchise

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba nasce come manga scritto e illustrato da Koyoharu Gotouge e serializzato sul settimanale di manga per ragazzi Weekly Shonen Jump di Shueisha nel febbraio 2016 fino al 2020.

In Italia il manga è pubblicato dalla Star Comics insieme al primo dei due romanzi del franchise, intitolato Il fiore della felicità (se volete saperne di più sul romanzo a questo nostro articolo la recensione!)

Questa la trama:

Giappone, albori del ventesimo secolo. Il giovane Tanjiro, un gentile venditore di carbone, vede la sua quotidianità stravolta dallo sterminio della famiglia a opera di un demone. L’unica rimasta in vita è la sorella minore Nezuko, che tuttavia è stata trasformata in un demone a sua volta. Per farla tornare come prima e vendicarsi del mostro che ha ucciso la madre e i fratellini, Tanjiro si mette in viaggio con Nezuko, dando inizio a un avvincente racconto di sangue, spade e avventura!

Il manga ha ispirato un adattamento anime, la cui prima stagione, prodotta dallo studio Ufotable e composta da 26 episodi, è stata presentata in anteprima nell’aprile 2019 e attualmente è disponibile in Italia su VVVVID, Amazon Prime Video e Netflix.

La seconda stagione dell’anime, Demon Slayer Kimetsu no Yaiba: Yukaku Hen, sempre prodotta dallo studio Ufotable, uscirà a ottobre 2021. Il franchise ha ispirato anche un film Demon Slayer: Mugen Train, uscito nei cinema giapponesi il 16 ottobre 2020 e arrivato in Italia su Amazon Prime Video il 13 luglio.

