Demon Slayer, le nuove figure di Kyojuro Rengoku e Shinobu Kocho

Nemmeno un accenno di debolezza per il brand Kimetsu no Yaiba – Demon Slayer, il marchio Tamashii Nations lo sta sfruttando davvero bene con una vasta gamma di personaggi annunciati uno dopo l’altro. Dopo aver mostrato alcuni prototipi durante l’evento Tamashii Nations 2020, di cui vi abbiamo parlato durante una delle nostre live Twitch in Action Figure Show (di cui trovare un estratto sul nostro canale Youtube), arrivano le conferme di ben due personaggi, Shinobu Kocho (già vista in anteprima) e Kyojuro Rengoku (una novità assoluta).

Entrambi i personaggi sono estremamente popolari tra i fan di Demon Slayer, riconosciuti come “Pilastri” ricoprono tra le cariche più alte nei ranghi dei cacciatori di demoni e rispettivamente sono il Pilastro dell’Insetto e il Pilastro della Fiamma. Quest’ultimo pare aver ottenuto una esplosione di popolarità dopo essere stato incluso nel lungometraggio campione di incassi Demon Slayer Movie – Mugen Train.

Shinobu Kocho

L’aspetto fanciullesco dai lineamenti dolci di Shinobu cela in realtà un’astuta spadaccina. Allevata dal precedente Pilastro dell’Insetto ha fatto proprie le sue tecniche a colpi di veleno padroneggiandole alla perfezione. La figure di Tamashii Nations la ritrae in una classica posa in salto circondata dalle farfalle e dalla scia del suo colpo mortale.

Kyojuro Rengoku

Pilastro della Fiamma e uno dei principali protagonisti del lungometraggio che sta ancora spopolando in Giappone (Speriamo arrivi presto anche da noi). Sebbene nella serie venga specificato che il Pilastro della Fiamma non abbia un legame apparente con la tecnica della respirazione del Fuoco la sua tecnica fa uso delle fiamme ed infatti ne è circondato. La figure di Rengoku è dotata anche di un volto intercambiabile.

Entrambe le figure sono al momento in preordine ad un prezzo suggerito di 8250 Yen (circa 85 euro) e saranno disponibili in giappone dal mese di Aprile e Maggio 2021 (In Italia nei mesi successivi grazie a Cosmic Group).