Demon Slayer: Mugen Train batte Mortal Kombat al botteghino statunitense

Demon Slayer – Kimetsu no Yaiba – The Movie: Mugen Train il film facente parte del franchise di Demon Slayer, noto anche come Demon Slayer: Mugen Train o Demone Slayer: Infinity Train, basato sul manga shounen Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba di Koyoharu Gotouge, ritorna al primo posto nel botteghino dei cinema USA dopo essere sceso al secondo dopo l’uscita di Mortal Kombat.

Demon Slayer: Mugen Train riconquista il primo posto al botteghino USA

Demon Slayer: Mugen Train, sequel diretto della prima stagione dell’anime Demon Slayer, diretto da Haruo Sotozaki e prodotto da Ufotable, sembra volere ritornare a dominare la scena internazionale. Infatti riconquista il primo posto al botteghino statunitense, superando Mortal Kombat, riportando così la situazione alle origini: Mortal Kombat era infatti riuscito a sorpassare Demon Slayer al momento dell’uscita.

Mortal Kombat, reboot della saga cinematografica ispirata al celebre franchise videoludico, è uscito nelle sale cinematografiche statunitense il 23 aprile. Nonostante abbia ottenuto recensioni contrastanti da parte della critica, il film ha guadagnato all’uscita 23.302.503 dollari e finora ha guadagnato 66.900.000 dollari in tutto il mondo.

Eppure non stupisce che Demon Slayer sia ritornato al primo posto, basta solo pensare allo strabiliante successo che il film ha avuto lo scorso anno. Come ben sappiamo Demon Slayer: Mugen Train è il film d’animazione con il maggior numero di incassi di tutti i tempi ed è stato anche il primo film non americano a vincere il botteghino annuale. Non solo: è stato presentato nella categoria Miglior film d’animazione per la 93° edizione degli Academy Awards.

Durante il fine settimana, il film ha guadagnato 6,4 milioni di dollari mentre Mortal Kombat 6.2 milioni, scendendo così nella classifica.

Mortal Kombat: i dettagli del film

Il film di Mortal Kombat è un film basato sull’omonimo franchise di videogiochi creato da Ed Boon e John Tobias ed è diretto da Simon McQuoid, al suo debutto alla regia.

Questa la sinossi ufficiale:

In “Mortal Kombat”, il campione di MMA Cole Young, abituato a farsi picchiare per soldi, è ignaro della sua eredità e anche del perché l’Imperatore dell’Outworld Shang Tsung abbia mandato il suo guerriero migliore, Sub-Zero, e altri Cryomancer ultraterreni, a dargli la caccia. Preoccupato per la sicurezza della sua famiglia, Cole parte alla ricerca di Sonya Blade e di Jax, Maggiore delle Forze Speciali che portano anche loro sulla pelle lo stesso marchio del drago con cui Cole è nato. Molto presto, si ritroverà nel tempio di Lord Raiden, Antico Dio e Protettore di Earthrealm, che assicura riparo a tutti coloro che portano un marchio come il suo. Qui, Cole si allena con guerrieri esperti come Liu Kang, Kung Lao e l’implacabile mercenario Kano, preparandosi a combattere con i più grandi campioni della Terra, contro i nemici dell’Outworld, in una battaglia in cui è in gioco il destino dell’universo. Riuscirà Cole ad essere abbastanza motivato da scatenare il suo arcana, l’immenso potere custodito nella sua anima, in tempo non solo per salvare la sua famiglia, ma anche per sconfiggere Outworld una volta per tutte?

Prodotto da James Wan, Mortal Kombat vede nel cast Lewis Tan nei panni di Cole Young, Jessica McNamee nel ruolo di Sonya Blade, Josh Lawson come Kano, Tadanobu Asano nel ruolo di Lord Raiden, Mehcad Brooks nei panni di Jackson “Jax” Bridges, Ludi Lin nei panni di Liu Kang, Chin Han come Shang Tsung, Joe Taslim nel ruolo di Bi-Han e Sub-Zero, Hiroyuki Sanada come Hanzo Hasashi e Scorpion, Max Huang è Kung Lao, Sisi Stringer interpreta Mileena, Matilda Kimber è Emily Young e Laura Brent come Allison Young.

A proposito di Demon Slayer

Demon Slayer è un manga di Koyoharu Gotouge che ne ha iniziato la serializzazione sul settimanale di manga per ragazzi Weekly Shonen Jump di Shueisha nel febbraio 2016. La serie in Giappone si è conclusa a maggio 2020.

In Italia il manga è pubblicato dalla Star Comics che ne descrive così la trama:

Giappone, albori del ventesimo secolo. Il giovane Tanjiro, un gentile venditore di carbone, vede la sua quotidianità stravolta dallo sterminio della famiglia a opera di un demone. L’unica rimasta in vita è la sorella minore Nezuko, che tuttavia è stata trasformata in un demone a sua volta. Per farla tornare come prima e vendicarsi del mostro che ha ucciso la madre e i fratellini, Tanjiro si mette in viaggio con Nezuko, dando inizio a un avvincente racconto di sangue, spade e avventura!

Il manga ha ispirato un anime televisivo che è stato presentato in anteprima nell’aprile 2019, composto da 26 episodi e disponibile in Italia su VVVVID, Amazon Prime Video e Netflix.

L’anime è stato seguito dal film Demon Slayer – Kimetsu no Yaiba – The Movie: Mugen Train nell’ottobre 2020. La seconda stagione di Demon Slayer è prevista per il 2021.

In attesa dell’uscita nelle sale cinematografiche italiane, acquistate Mortal Kombat 11 Standard Edition – PlayStation 4. Se sei interessato a Demon Slayer ti consigliamo di leggere il manga che potete acquistare su Amazon!