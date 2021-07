Demon Slayer: Nezuko sulla copertina di Weekly Playboy

Nezuko Kamado, l’eroina di Kimetsu no Yaiba – Demon Slayer e la sua doppiatrice Akari Kitō hanno fatto il loro debutto sulla copertina del numero pubblicato domenica 26 luglio della rivista giapponese Weekly Playboy.

Nezuko da Demon Slayer a Weekly Playboy

Il numero contiene un’intervista con Kitō, e questa è anche la sua prima volta come protagonista della copertina di una rivista pensata per un pubblico prevalentemente maschile. Trovate la copertina della rivista qui in basso:

Nell’intervista, Kitō descrive le sue esperienze nel ruolo di Nezuko, di certo fra i personaggi più caratteristici e amati della serie, protagonista, insieme a suo fratello Tanjiro e agli altri Ammazzademoni, del primissimo film di animazione della celebre e amatissima saga, Demon Slayer – Il Treno Mugen, di cui trovate qui la nostra recensione. Se poi siete anche dei collezionisti, potete dare un’occhiata a questa deliziosa figure che rappresenta la nostra Nezuko che trovate qui su Amazon. Il film è disponibile per la visione, anche con doppiaggio in lingua italiana, su Amazon Prime Video. Qui di seguito, la sinossi ufficiale del film:

“Demon Slayer, il film, segue direttamente gli eventi della serie anime ‘Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba’. I protagonisti, intraprendendo una missione segreta a bordo del misterioso e inquietante treno Mugen, saranno messi alla prova oltre i confini della coscienza, mentre affronteranno un terribile demone deciso a trasformare i loro sogni in incubi“.

La doppiatrice di Nezuko ha anche parlato di come le circostanze che l’hanno portata ad accettare il lavoro per la rivista Weekly Playboy, le cui foto in questo caso non sono di natura sessualmente allusiva.

“Tutti in studio mi avevano elogiato, quindi ero felice di essere fotografata. Per quanto riguarda Weekly Playboy, ha una grande reputazione come rotocalco, quindi mi sono chiesta: ‘Sono adatta?’. Nella mia testa, avrei potuto avere l’impressione che mostrassero molta pelle“.

Demon Slayer è stato protagonista, di recente, anche della copertina del numero di agosto della rivista di moda femminile Spur. La stilista Kumiko Iijima e la storica della moda Hisako Anjо̄ hanno discusso degli stili di abbigliamento rappresentati nella serie animata. Il numero è uscito in Giappone il 23 giugno.