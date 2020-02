Demon Slayer: il settimo volume sarà presto disponibile in Italia!

Il fenomeno del manga si appresta a ricevere il suo settimo capitolo, che debutterà fra qualche mese in Italia. Per chi non l’avesse capito, stiamo parlando di Demon Slayer, un fumetto giapponese importato ed editato da Edizioni Star Comics.

Demon Slayer, in questo momento storico, ha superato le vendite dello scorso anno in patria, e vuole sicuramente fare lo stesso nel territorio occidentale. Edizioni Star Comics, visto il gran successo di questo manga, ha voluto omaggiare tutti gli appassionati con la notizia del settimo volume, che riporterà tutti i protagonisti cacciatori di demoni in Italia.

Come se non bastasse, nel giorno d’uscita, fissato per il prossimo 8 aprile, Demon Slayer sarà disponibile in tiratura limitata in tutte le fumetterie, che conterrà un set di simpatici e colorati adesivi raffiguranti i migliori personaggi della storia principale. Si tratta, naturalmente, di una trovata per portare Tanjiro e compagni ovunque.

Demon Slayer, infine, sarà acquistabile al modico prezzo di 4,50 euro, in tutte le fumetterie, librerie e store online. Che ne pensate? Siete entusiasti di conoscere il proseguo della storia?