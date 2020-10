Demon Slayer, Tomioka Giyu – Figuarts Zero di Tamashii Nations

Tamashii Nations, forte del successo della linea Figuarts Zero dedicata all’anime Demon Slayer, annuncia la nuova release con Tomioka Giyu, il pilastro dell’Acqua. Questa figure, la quinta in ordine di uscita, arriva dopo Tanjiro Kamado, Zenitsu Agatsuma e i nuovi annunci di Tanjiro (Danza del Dio del Fuoco) più Nezuko.

Demon Slayer, meglio conosciuto come Kimetsu no Yaiba, è il Manga (edito in italia da Star Comics) dell’autore Koyoharu Gotōge che dopo aver ottenuto consensi e apprezzamenti in Sol levante e all’estero ha avuto la fortuna di ottenere anche un adattamento Anime (recentemente è uscito in Blu-ray il cofanetto con la prima stagione). Uno dei primi personaggi di cui facciamo conoscenza è il cacciatore di Demoni noto come Tomioka Giyu che salva Tanjiro e grazia la sorella, ormai divenuta un demone. Giyu, con la sua katana blu, fa parte del team d’elite dei cacciatori di demoni chiamato i pilastri e nello specifico è il pilastro dell’acqua.

La statua ritrae il personaggio di Demon Slayer mentre si concentra per sferrare il suo colpo che fa parte delle tecniche del respiro dell’acqua, l’elemento che padroneggia. La Figuarts Zero di Tomioka Giyu sarà realizzata con estrema cura da parte dell’azienda nipponica, in termini di scultura e pittura, al pari delle bellissime uscite precedenti che abbiamo avuto modo di recensire. Non da meno anche questo personaggio (come Tanjiro) è circondato dagli effetti che simulano l’acqua dando così l’illusione di sollevarsi verso l’alto in procinto di sferrare un fendente micidiale per chiunque provi a contrapporsi a lui e alla sua spada.

Tomioka Giyu Figuarts Zero di Tamashii Nations è al momento in preordine, grazie al distributore Cosmic Group, ad un prezzo suggerito di 89,90 euro con uscita stimata per il mese di Febbraio 2021 in Giappone e nei mesi successivi in Italia.