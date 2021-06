Demonic: il primo trailer del nuovo film horror di Neill Blomkamp

Neill Blomkamp torna sulle scene dopo District 9 del 2009, film che ha ottenuto quattro nomination agli Oscar e un enorme successo al botteghino, con Demonic un terrificante horror soprannaturale che sbarcherà nelle sale cinematografiche americane questo agosto grazie a IFC Midnight.

Demonic: tutti i dettagli

Demonic è stato girato in gran segreto l’anno scorso, proprio quando la pandemia era ancora in pieno corso. Per la prima volta in tutti i film di Neill Blomkamp, la protagonista è una giovane donna, interpretata da Carly Pope, che scatena demoni terrificanti quando le forze soprannaturali alla base di una spaccatura vecchia di decenni tra madre e figlia vengono spietatamente rivelate.

Arianna Bocco, presidente di IFC Films, ha dichiarato:

“Neil Blomkamp è esploso nella scena cinematografica con District 9 e ha lasciato il segno creando film che sfidano e sovvertono il genere. È emozionante lavorare insieme su questa nuova visione tanto attesa ed essere immersi in un altro mondo spaventosamente simile al nostro.”

Per ora il cast comprende Carly Pope (Elysium), Chris William Martin (The Age of Adaline, Aliens vs. Predator: Requiem, The Vampire Diaries) e Michael Rogers (Siren, The Blacklist, Supernatural).

Neill e Mike Blomkamp dei Stability Studios e Stuart Ford e Linda McDonough dei AGC Studios hanno prodotto il film. Miguel Palos Jr, Alastair Burlingham, Charlie Dombek, Viktor Muller e Steven St. Arnaud sono invece i produttori esecutivi.

IFC Midnight distribuirà Demonic di Neill Blomkamp nei cinema e in digitale il 20 agosto.

Guardate il primo trailer di Demonic:

Vi ricordiamo che Neill Blomkamp, oltre a District 9 ha alle spalle altri due film di successo: Humandroid (2015) ed Elysium (2013). Inoltre il regista ha recentemente rivelato di essere al lavoro insieme a Sharlto Copley e Terri Tatchell sulla sceneggiatura di District 10, il seguito di District 9.

