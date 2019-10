Depeche Mode: in uscita a Novembre il nuovo film-concerto

In arrivo nei cinema, il film concerto Depeche Mode: Spirits in The Forest che sarà distribuito nelle sale a Novembre.

I Depeche Mode, in collaborazione con Trafalgar Releasing, Sony Music Entertainment e BBH Entertainment, nelle ultime ore hanno annunciato l’uscita del film-concerto Depeche Mode: Spirits in the Forest che sarà disponibile nelle sale solo durante le giornate del 21 e 22 novembre. Le prevendite aprono oggi 16 Ottobre e potete consultare il sito di Nexo Digital per scoprire qual è la sala più vicina a casa vostra in cui verrà proiettato.

Il film sarà proiettato in tutto il mondo, in ben 2400 sale di 70 paesi diversi. Depeche Mode: Spirits in the Forest è diretto da Anton Corbijn e mostra le tappe del Global Spirit Tour 2017/2018, che ha visto la band suonare davanti a più di 3 milioni di fan in 115 concerti in tutto il mondo.

Verrà mostrata una panoramica non solo delle esilaranti performance musicali, ma anche quanto la popolarità e la rilevanza della band sia cresciuta negli ultimi anni, mostrando le emozioni dei fan. Viene mostrato quanto la musica possa essere potente, capace di consentire alle persone di superare ogni ostacolo e creare legami oltre i confini di lingua, genere, età e circostanza.

Dave Gahan, frontman del gruppo, ha commentato: “Sono profondamente orgoglioso di condividere questo film e la storia potente che racconta. È incredibile vedere i modi molto reali in cui la musica ha influenzato la vita dei nostri fan”. Martin Gore ha aggiunto “Nel mondo contemporaneo fatto di frenesia e divisioni, la musica può davvero essere una forza positiva e può unire le persone“.

Le prevendite di Depeche Mode: Spirits in the Forest sono aperte da oggi sul sito Spirits in the Forest e su Nexo Digital dove troverete tutte le informazioni sull’evento.

In Italia il film è distribuito in esclusiva da Nexo Digital con i media partner Radio DEEJAY, Rockol.it, Onstage, MYmovies.it.