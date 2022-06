A partire dal mese prossimo Detective Comics, una delle più longeve testate a fumetti dedicata al cavaliere oscuro, avrà un grande restyling grafico. Il nuovo logo è infatti ispirato a Stephen King, in piena linea con le atmosfere gotiche del rilancio della serie.

Il nuovo logo di Detective Comics è ispirato a Stephen King

A confermarlo è stato Darran Robinson, type designer che ha realizzato anche il nuovo logo di Action Comics. Ebbene, il font della serie su Batman riprende quello utilizzato dal celebre scrittore nel romanzo del 1987 Misery. Font utilizzato anche dai fratelli Duffer per i titoli di testa della serie Netflix Stranger Things, che tanto deve a Stephen King.

Con il numero 1062 di Detective Comics avrà inizio una mini storia in quattro parti dal titolo Gotham Nocturne: sarà un arco narrativo quintessenziale di Batman, raccontato con l’estetica di un’opera gotica stando alle parole dello sceneggiatore Ram V. Le illustrazioni sono a cura di Rafael Albuquerque (American Vampire, Prodigy).

Thanks! We both were inspired by something much older… pic.twitter.com/MkQQXO1smA — Darran Robinson (@DarranMRobinson) June 22, 2022

Questa la sinossi della nuova serie a fumetti: C’è qualcosa che non va in Batman. Nonostante tutti i tentativi da parte di Bruce, il più grande detective al mondo non riesce a rintracciare l’origine di questa orribile minaccia, dei suoi demoni interiori e di una mortalità incombente.

Il carattere utilizzato per Misery e Stranger Things si chiama nello specifico ITC Benguiat, in onore del suo creatore Ed Benguiat. Benguiat è stato un leggendario type designer che ha creato oltre 800 caratteri tipografici e ha lasciato la sua impronta su tutto, dal film originale de Il pianeta delle scimmie a una versione ritoccata del logo del New York Times.

Sempre per restare in tema fumetti DC, infine, vi ricordiamo che a settembre arriverà nelle fumetterie americane e in digitale Tim Drake: Robin, che seguirà gli avvenimenti di Batman: Urban Legends, dove Tim Drake ha svelato di essere bisessuale, e lo speciale Tim Drake Pride.