Detective: Crimini a Los Angeles in italiano con Pendragon Game Studio

Arriva Detective: Crimini a Los Angeles, la prima espansione del gioco da tavolo Detective.

È in arrivo da Pendragon Game Studio l’edizone localizzata per l’italia del gioco in scatola Detective: Crimini a Los Angeles.

Crimini a Los Angeles è la prima espansione di Detective: Sulla scena del crimine, un gioco di investigazione ideato dai game designer di Portal Games Przemyslaw Rymer, Ignacy Trzewiczek e Jakub Lapot.

Nei giochi della serie Detective i giocatori dovranno a risolvere alcuni casi, apparentemente scollegati tra loro, investigando e utilizzando anche l’aiuto di internet.

Detective: Crimini a Los Angeles sarà un gioco da 1-5 giocatori dalla durata di circa 120 minuti, che si contraddistinguerà per il suo design anni ‘80: i casi saranno infatti ambientati nella Los Angeles degli anni ‘80.

I giocatori si immergeranno in una città tutt’altro che glaomour, invasa da criminali, spacciatori senza scrupoli e corruzione. L’espansione introdurrà nuovi personaggi e nuove meccaniche di gioco, ideate per adattarsi meglio alle atmosfere tipiche dei polizieschi di quell’epoca.

Durante le indagini i detective potranno appostarsi per ottenere ulteriori informazioni sui sospettati e sarà possibile agire infrangendo qualche legge, affinché i criminali vengano assicurati alla giustizia e sbattuti dietro le sbarre. Ovviamente anche in questa espansione i giocatori potranno “rompere la quarta parete” e utilizzare internet per le proprie indagini.

Detective: Crimini a Los Angeles sarà disponibile nella sua edizione italiana a partire dall’11 luglio 2019 ad un prezzo di 29,90€. All’interno di ogni scatola potrete trovare: il tabellone di gioco, 108 carte, 5 schede personaggio e il regolamento di gioco.