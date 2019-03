Detective Pikachu: Legendary Comics annuncia la Graphic Novel ufficiale

Legendary Comics ha annunciato la pubblicazione della graphic novel ufficiale di Detective Pikachu, in arrivo quest'estate.

Legendary Comics ha annunciato la pubblicazione della graphic novel ufficiale di Detective Pikachu, in arrivo quest’estate. Il fumetto sarà scritto da Brian Bruccellato e diesgnato da Nelson Daniel, e sarà ispirato al film che vede come protagonista un particolare Pikachu, di professione detective, doppiato nella pellicola di prossima uscita da Ryan Reynolds (e recitato tramite la tecnica della motion capture).

Il film Detective Pikachu arriverà in Italia il 9 maggio, un giorno prima degli Stati Uniti. l film non è in continuity con i fumetti o l’anime, e crea un ibrido tra la 3D grafica e il live-action. Da come potete vedere nei trailer, infatti, in questo film i Pocket Monsters sono raffigurati in modo (quasi) realistico, dando un tocco particolare alla pellicola.

La storia inizia quando il geniale detective privato Harry Goodman scompare misteriosamente, costringendo il figlio di 21 anni Tim a scoprire cosa gli sia successo. Ad aiutarlo nelle indagini l’ex compagno Pokémon di Harry, il Detective Pikachu: un adorabile, esilarante e saggio super-investigatore che sorprenderà tutti, persino se stesso, per le capacità investigative e deduttive delle quali è dotato.

Avendo scoperto che i due sono in grado di comunicare tra loro grazie all’abilità di Tim di parlare con Pikachu, la “strana coppia” unisce le forze in un’avventura elettrizzante per svelare l’intricato mistero. Si trovano così ad inseguire gli indizi lungo le strade illuminate al neon di Ryme City, una moderna e disordinata metropoli dove umani e Pokémon vivono fianco a fianco, in un iperrealistico mondo live-action. Qui incontreranno una serie di Pokémon, scoprendo una trama sconvolgente che potrebbe distruggere la coesistenza pacifica con gli umani e minacciare l’universo stesso dei Pokémon.

Fanno parte del cast Justice Smith (Jurassic World: il Regno Distrutto) nel ruolo di Tim, Kathryn Newton (Lady Bird) nei panni di Lucy, una giovane reporter alle prese con la sua prima storia importante. Presenti anchei Suki Waterhouse (Insurgent), Omar Chaparro (Overboard), Chris Geere (Modern Family), Ken Watanabe (Godzilla) e Bill Nighy (Harry Potter e i Doni della Morte Parte 1).