Detective Prima Stagione: in arrivo un nuovo gioco da tavolo

Pendragon Game Studio ha annunciato la localizzazione del gioco in scatola investigativo Detective: Sulla Scena del Crimine – Prima Stagione di Portal Games. Il gioco vedrà i giocatori, da uno a cinque, nei panni di un gruppo di investigatori alle prese con una serie di casi da risolvere.

Detective: Sulla Scena del Crimine – Prima Stagione, in originale Detective: Season One, è stato annunciato da Portal Games circa un anno fa. Come è facile intuire dal titolo si tratterà di un nuovo prodotto che andrà ad arricchire il franchise ludico dell’ottimo Detective: Sulla Scena del Crimine. A differenza del capostipite della serie, Prima Stagione sarà caratterizzato da un gameplay più contenuto e snello e adatto così per una serata di gioco in famiglia.

Questa nuova incarnazione di Detective conterrà tre casi autoconclusivi che potranno essere portati a termine in 90 minuti circa.

Il gioco permetterà una varietà di scenari, dato che ognuno dei casi avrà luogo in diverse ambientazioni e affronterà tematiche differenti, in grado di accontentare i gusti dei giocatori.

Di seguito le sinossi ufficiali dei tre casi di Detective: Sulla Scena del Crimine – Prima Stagione:

Sangue, Inchiostro e Lacrime – il caso vi porta in Gran Bretagna. I giocatori dovranno esplorare un vecchio maniero, investigando sul passato di una antica famiglia e scovando indizi sulla misteriosa morte del capofamiglia. I fan dei libri di Agatha Christie vivranno un’esperienza incredibilmente fedele ai suoi romanzi.

Un Alibi di Ferro – il caso getta i giocatori nel bel mezzo di una rivalità tra gang e criminali. I giocatori non solo cercheranno di scoprire chi ha ucciso Robert Parkson, ma si troveranno a dover gestire una crescente spirale di violenze e accuse reciproche!

Cause Naturali – Il Professore Calvin Higgs è stato trovato morto all'interno del suo laboratorio dell'istituto di biologia della Virginia Commonwealth University. I giocatori dovranno investigare e scoprire se la sua morte è avvenuta per cause naturali o se c'è qualcuno responsabile di questo orrendo crimine…ma quale potrebbe essere il movente?

Detective: Sulla Scena del Crimine – Prima Stagione sarà disponibile indicativamente da aprile 2021. Per ulteriori informazioni e novità sul gioco vi rimandiamo ai canali social dell’editore.