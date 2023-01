I leader di Wakanda che combattono per proteggere la loro nazione dopo la morte del re T’Challa, dopo il loro debutto nelle sale cinematografiche, arrivano finalmente nelle case di tutti gli appassionati. Ecco tutti i dettagli di Black Panther: Wakanda Forever in home video.

Tutti i dettagli di Black Panther: Wakanda Forever in home video

Black Panther: Wakanda Forever – Il film

Black Panther: Wakanda Forever, il diretto sequel del film di grande successo dal titolo Black Panther, registrò nel suo weekend di debutto uno dei migliori incassi di sempre tra le uscite del Marvel Cinematic Universe. In questo nuovo capitolo le vere protagoniste sono le donne, eroine e spina dorsale della nazione più potente del pianeta.

La regina Ramonda, Shuri, M’Baku, Okoye e le Dora Milaje, combattono per proteggere la loro nazione dalle ingerenze delle potenze mondiali, a seguito della morte del re T’Challa. Mentre i wakandiani lottano per passare alla fase successiva, i nostri eroi dovranno unire gli sforzi, contando sull’aiuto della War Dog Nakia e di Everett Ross per dare un nuovo assetto al regno di Wakanda. Oltre all’esordio di Tenoch Huerta nel ruolo di Namor, re di una nazione sottomarina segreta.

Black Panther: Wakanda Forever è il trentesimo film del Marvel Cinematic Universe ed è prodotto dai Marvel Studios e distribuito dalla Walt Disney Studios Motion Pictures. Il lungometraggio è diretto da Ryan Coogler, che ha co-scritto la sceneggiatura con Joe Robert Cole, mentre il cast è composta da Letitia Wright nei panni di Shuri, Lupita Nyong’o, Danai Gurira, Winston Duke, Florence Kasumba, Dominique Thorne, Michaela Coel, Tenoch Huerta Mejia, Martin Freeman, Julia Louis-Dreyfus e infine Angela Bassett.

Black Panther: Wakanda Forever – Tutte le edizioni Home Video

A partire dal 16 febbraio, Black Panther: Wakanda Forever verrà distribuito nelle sue edizioni in DVD, Blu-Ray, 4K.

Il film sarà inoltre disponibile sul mercato con due imperdibili Steelbook da collezione (sempre nel formato video 4K), realizzate da Dorothea Taylor e Orlando Arocena e ispirate alle donne guerriere del Wakanda e al temibile Namor.

Il DVD

Black Panther: Wakanda Forever Home Video

La versione in DVD di Black Panther: Wakanda Forever viene presentata con la codifica video 2.39:1 per una lunghezza complessiva di 154 minuti. Il DVD del lungometraggio contiene al suo interno le tracce audio in lingua Italiano, Inglese, tedesco nel codec 5.1 Dolby Digital. A supporto, sono presenti anche i sottotitoli in Italiano, Inglese e infine in Tedesco.

Il Blu-ray

Black Panther: Wakanda Forever Home Video

La versione in Blu-ray di Black Panther: Wakanda Forever viene presentata con la codifica video 2.39:1 a 1080p e 24 frame per secondo, per una lunghezza complessiva di 1161 minuti. Il Blu-ray del lungometraggio contiene al suo interno la traccia audio in lingua Inglese 7.1 DTS HD Master Audio, quella in Italiano 7.1 Dolby Digital Plus e infine quella in Spagnolo 5.1 DTS Digital. Anche qui troviamo poi i sottotitoli in Italiano, Inglese e infine in Spagnolo.

L’edizione 4K UHD

Black Panther: Wakanda Forever Home Video

La versione 4K UHD di Black Panther: Wakanda Forever viene invece proposta in edizione doppio disco contenente il formato 2.39:1 1080p a 24fps (per la versione Blu-ray) e quello a 2160p a 24fps ( per la versione 4K). Il comparto audio di quest’ultimo vanta la presenza delle seguenti tracce: Inglese 7.1.4 Dolby Atmos, Italiano e Tedesco 7.1 Dolby Digital Plus, Catalano Spagnolo 5.1 Dolby Digital. Nel Blu-ray ci sono invece: Inglese 7.1 DTS HD Master Audio, Italiano 7.1 Dolby Digital Plus, Spagnolo 5.1 DTS Digital Surround.

Le edizioni Steelbook

Black Panther: Wakanda Forever Home Video

Passiamo ora alle versioni più pregiate dedicate a Black Panther: Wakanda Forever, le Steelbook. Esse sono disponibili in due versioni dalla differente grafica. Dal punto di vista prettamente tecnico l’edizione è identica a quanto visto per la versione 4K UHD del film. Infatti, entrambe le edizioni di Steelbook di Black Panther: Wakanda Forever contengono al loro interno sia il disco in 4K UHD sia il disco in Blu-ray.

Black Panther: Wakanda Forever – I contenuti speciali delle edizioni Home Video

Inoltre, tutte le edizioni del film, ad esclusione di quella in DVD, avranno in dotazione un poster esclusivo e i seguenti contenuti aggiuntivi: Immaginando due mondi, Il passaggio del mantello, i bloopers, le scene eliminate e il commento audio.