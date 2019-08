Devil May Cry, Dante 1/6 da Asmus Toys

Nuovo annuncio da parte di Asmus Toys che con Dante, tratto da Devil May Cry 3, ci offre uno prodotto degno di nota a cui i fan della saga difficilmente riusciranno a resistere.

Nuovo annuncio da parte di Asmus Toys che con Dante, tratto da Devil May Cry 3, ci offre uno prodotto degno di nota a cui i fan della saga difficilmente riusciranno a resistere. Alto quasi 32 cm, in scala 1/6 sarà dotato di abiti in tessuto e materiale vario con corpo articolato e numerosi accessori e parti intercambiabili.

Dante, protagonista della saga videoludica di Capcom, è un ibrido tra un umano e un demone, che per mestiere dà la caccia ai demoni, mascherando la sua attività come tuttofare. Agisce in proprio presso un’agenzia da lui creata, la “Devil May Cry”, un ufficio che gli fa anche da casa. Il nome dell’agenzia è anche il titolo della fortunata saga. Nel suo mestiere si avvale di molte modalità di combattimento, sia in quelle all’arma bianca che nello scontro a fuoco e a mani nude: di base, Dante si presenta come uno spadaccino, ma all’occorrenza usa anche armi da fuoco di tutti i tipi e pratica diverse specie di Arti Marziali, tra le quali sembrano figurare il Jeet Kune Do, il Karate e il Taekwondo. Essendo per metà un demone, Dante è dotato di particolari abilità: le sue prestazioni fisiche sono superiori alla norma, e lo rendono in grado per esempio di maneggiare con scioltezza armi bianche o da fuoco pesanti, di correre più veloce e saltare più in alto del normale. Un’altra peculiarità di Dante è il suo fattore rigenerante, che gli permettette di riprendersi da ferite normalmente mortali.

Dante sarà dotato dell’immancabile soprabito in pelle rosso e svariate armi che nel corso del videogioco abbiamo imparato tutti a conoscere come le mitiche pistole Ebony e Ivory, la spada Rebellion o il fucile a pompa Kalina. Saranno inoltre compresi due volti intercambiabili e tre paia di mani che potremo utilizzare per impugnare armi e accessori. L’incredibile versatilità di questa figure si rispecchierà anche nella posabilità che il corpo prodotto da Asmus Toys solitamente ci offre.

Dante sarà disponibile da Novembre 2019 ed è attualmente in preordine su Sideshow al prezzo di 210 Dollari.